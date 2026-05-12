الاتحاد الأوروبي يتفق على قواعد لدعم إنتاج الأدوية الحيوية

توصل مفاوضو الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن قواعد تهدف إلى تسهيل دعم إنتاج الأدوية الحيوية باستخدام الأموال العامة، في محاولة لمعالجة النقص في الأدوية.

وقال ممثلو البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي إن الإجراءات تهدف لتعزيز سلاسل إمداد الأدوية بالكتلة والحد من الاعتماد على الموردين الخارجيين.

وقال وزير الصحة القبرصي نيوفيتوس شارالامبيدس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي " من خلال اتفاق اليوم، نحن نتخذ إجراء عمليا لتقليص نقاط الضغط وتنويع سلاسل الإمداد وتعزيز قدرة أوروبا على إنتاج الأدوية المهمة ومكوناتها محليا".