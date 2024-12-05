فائدة مذهلة لتناول الشكولاتة الداكنة 5 مرات أسبوعياً

خلص باحثون إلى أن تناول قطع من الشكولاتة الداكنة خمس مرات أسبوعيا، مع تجنب تناول شكولاتة الحليب ارتبط بالحد من خطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الباحثين قالوا إن العلاقة بين تناول الشكولاتة وخطورة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني "مثيرة للجدل"، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن معظم الدراسات السابقة لم تتطرق إلى الاختلاف بين أنواع الشكولاتة.

وأضاف الباحثون أن أنواع الشكولاتة-الداكنة والحليب والبيضاء- تتفاوت في مستويات الكاكاو والسكر والحليب بها، ما "يؤثر على العلاقة بخطورة داء السكري من النوع الثاني".

ومن أجل هذه الدراسة، استخدم الفريق البحثي بيانات من ثلاث دراسات مستمرة منذ فترة طويلة حول الممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

وفحص تحليل استبيانات بشأن معدل تكرار تناول الطعام، يتم إجراؤها كل أربعة أعوام، العلاقة بين داء السكري من النوع الثاني وتناول الشكولاتة بصورة عامة لدى 192 ألفا و28 شخصا، ونوع الشكولاتة- داكنة أو بالحليب لدى 111 ألفا و654 شخص. وبلغ متوسط فترة المراقبة 25 عاما.

وفيما يتعلق بالمجموعة التي تم تحليل تناول الشكولاتة لديهم، أصيب 18 ألفا و862 شخص بداء السكري من النوع الثاني، وهو ما يحدث عندما لا يستخدم الجسد الأنسولين بصورة جيدة، مما يؤدي لارتفاع مستوى السكر في الدم.

وخلص الباحثون إلى أن الذين يتناولون 3ر28 جراما من الشكولاتة، ما لا يقل عن خمس مرات أسبوعيا، تنخفض لديهم فرصة الإصابة بداء السكري من النوع الثاني بنسبة 10%، مقارنة بالذين لا يتناولون الشكولاتة مطلقا أو نادرا ما يتناولونها.

وتوصل الباحثون إلى أن خطورة الإصابة بداء السكري النوع الثاني بين الأشخاص الذين تناولوا قطعة شكولاتة داكنة خمس مرات أسبوعيا كانت أقل بنسبة 21%.