هل يمكن لعضلة القلب أن تجدد لدى البشر؟

لطالما اعتُبر القلب البشري عضواً محدود القدرة على إصلاح نفسه بعد الإصابة، خصوصاً بعد النوبات القلبية، فعندما ينقطع تدفق الدم، تموت خلايا عضلة القلب بسبب نقص الأكسجين، ويستبدل الجسم هذا الضرر بنسيج ندبي غير قادر على الانقباض، ما يضعف كفاءة القلب وقد يؤدي لاحقاً إلى فشل قلبي.

لكن أبحاثاً حديثة بدأت تقلب هذا المفهوم التقليدي. فقد رصد علماء دلائل تشير إلى أن خلايا عضلة القلب البشرية قد تمتلك قدرة محدودة على التجدد، خصوصاً بعد الإصابة، وهو اكتشاف يفتح الباب أمام تطوير علاجات ثورية لأمراض القلب.

أمل جديد

لسنوات طويلة، كان الاعتقاد السائد أن خلايا القلب لدى البالغين تفقد قدرتها على الانقسام بعد الولادة، ما يجعل أي ضرر دائم تقريباً، وعلى عكس بعض الكائنات مثل سمك الزرد، التي تستطيع إعادة بناء قلبها بالكامل، فإن القلب البشري يعتمد غالباً على التندب بدلاً من التجدد الحقيقي.

ومع ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى أن هناك نشاطاً خلوياً قد يحدث بعد النوبات القلبية، حيث لوحظت حالات نمو لخلايا عضلية جديدة، وإن كان بمعدل محدود.

كيف يتم تحفيز تجدد القلب؟

يعمل الباحثون حالياً على عدة مسارات لتعزيز هذه القدرة الطبيعية، من بينها:

الخلايا الجذعية: استخدام خلايا قادرة على التحول إلى خلايا عضلة قلب لتعويض التالف.

الهندسة الحيوية: تطوير أنسجة أو “رقع قلبية” يمكن زرعها لإصلاح المناطق المتضررة.

تحفيز الخلايا الموجودة: محاولة إعادة تنشيط خلايا القلب نفسها لتعود إلى الانقسام.

تحديات قائمة

رغم هذا التقدم، لا تزال هناك عقبات كبيرة، منها:

صعوبة إنتاج خلايا قلبية ناضجة تعمل بكفاءة.

الحاجة إلى ربط الأنسجة الجديدة بالأوعية الدموية.

ضمان اندماجها مع القلب دون مضاعفات.

كما أن معظم هذه التقنيات لا تزال في مراحل البحث أو التجارب الأولية، ولم تتحول بعد إلى علاجات واسعة الاستخدام.

مستقبل واعد

يشير العلماء إلى أن فهم آليات تجدد القلب، حتى ولو كانت محدودة، قد يؤدي إلى تطوير علاجات قادرة على استعادة وظيفة القلب بعد الضرر، بدلاً من الاكتفاء بإدارة الأعراض.

وبينما لا يزال الطريق طويلاً، فإن هذه الاكتشافات تمثل خطوة مهمة نحو عصر جديد في الطب، حيث قد يصبح إصلاح القلب البشري أمراً ممكناً، وليس مستحيلاً كما كان يُعتقد سابقاً.