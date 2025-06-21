حيلة القدم الواحدة.. طريقة غريبة تساعدك على النوم السريع

كشفت دراسة علمية عن طريقة بسيطة لكنها فعالة لتحسين جودة النوم، وتتمثل هذه الطريقة في إخراج قدم واحدة فقط من تحت الغطاء أثناء النوم.

وأوضحت الدراسة أن هذه العادة، التي تبدو للوهلة الأولى غريبة، تساهم في خفض درجة حرارة الجسم الأساسية، وهي عملية ضرورية لتحفيز الدماغ على إفراز هرمون "الميلاتونين"، المسؤول عن تنظيم دورة النوم واليقظة، فعندما يشعر الجسم بانخفاض في حرارته، يتلقّى الدماغ إشارة بيولوجية بأن الوقت قد حان للراحة، ما يسهل عملية الانتقال إلى النوم، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وأشار الباحثون إلى أن باطن القدم يحتوي على شبكة من الأوعية الدموية المتخصصة التي تلعب دورا مهما في تبديد الحرارة الزائدة، ويؤدي تعريض إحدى القدمين للهواء البارد إلى تسريع عملية فقدان الحرارة، ما يقلل من الوقت الذي يحتاجه الشخص للنوم ويُحسن من جودته بشكل ملحوظ.

هذه المعلومة العلمية تلقّفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام واسع، حيث انتشرت منشورات وتجارب شخصية تؤكد فاعلية هذه الحيلة، مؤكدين أن هذه العادة مدعومة بأدلة علمية وليست مجرد تصرف عشوائي.

ورغم التجاوب الإيجابي من قبل الكثيرين، أبدى البعض تحفظهم على الفكرة، مشيرين إلى مخاوف قديمة من الطفولة تتعلق بالنوم بقدم مكشوفة، مثل الخوف من لدغ الحشرات أو تواجد الحيوانات الأليفة في الغرفة.

وفي سياق متصل بتحسين جودة النوم عبر تنظيم حرارة الجسم، أثبتت دراسات أخرى أن الاستحمام بالماء الساخن قبل النوم له تأثير مشابه، إذ أظهرت دراسة صينية أن نقع القدمين في ماء دافئ بدرجة حرارة 42 مئوية ولمدة 24 دقيقة قبل النوم يؤدي إلى خفض حرارة الجسم لاحقا، مما يساعد على النوم بشكل أسرع وأعمق.

ومن جهة أخرى، نبّهت دراسة كورية إلى أن برودة القدمين الزائدة قد تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية، ما يعوق تبديد الحرارة ويؤثر سلبا على الدخول في النوم. ولهذا، أوصى الباحثون بارتداء جوارب نوم للحفاظ على حرارة معتدلة للقدمين، وأشارت نتائجهم إلى أن ارتداء الجوارب قد يُضيف نحو 30 دقيقة إضافية إلى وقت النوم يوميا.

تؤكد الأبحاث المتعددة على أهمية تنظيم حرارة الجسم، لا سيما الأطراف، في تعزيز جودة النوم. وبينما قد تبدو حيلة إخراج قدم واحدة من تحت الغطاء بسيطة، فإنها مدعومة بأسس فسيولوجية تجعل منها وسيلة فعّالة لتحسين الراحة الليلية دون الحاجة إلى أدوية أو تغييرات جذرية في نمط الحياة.