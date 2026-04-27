بريطانيا تسن قانوناً يمنع فئات عمرية من التدخين مدى الحياة





ستصبح خطط بريطانيا لمنع الأجيال القادمة ​من شراء السجائر قانونا ساري المفعول هذا الأسبوع، مما ‌يفتح المجال ​أمام سياسة لا تزال تدور حولها تساؤلات بشأن مدى فعاليتها في الحد من التدخين.

ووافق نواب البرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون بشأن التبغ والسجائر الإلكترونية يمنع بشكل دائم أي شخص ولد في الأول من يناير كانون ⁠الثاني 2009 أو بعد ذلك من شراء السجائر.

ويشدد مشروع القانون الذي من المقرر أن يحصل هذا الأسبوع على الموافقة الملكية، وهي المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية، القواعد ‌المتعلقة بالسجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالتسويق والعرض.

وانقسمت آراء الناس في لندن عما إذا كان القانون ‌سيحقق الغرض منه.

قالت الطالبة مينولا سلافيسكي (21 عاما) اليوم ‌الاثنين "أعتقد أن من المهم منعها عن المراهقين والأطفال الصغار... ‌هناك عدد كبير جدا حاليا ‌يستخدمون السجائر الإلكترونية ويدخنون في الشوارع".

وقال هاري جوردان، وهو لاعب تنس يبلغ ​من العمر 23 ‌عاما، إن الناس ​سيجدون طريقة أخرى للحصول على ⁠هذه المنتجات وإن ذلك لن يحل المشكلة.

وقال محمد، وهو صاحب متجر في شرق لندن، لرويترز وهو يقف أمام صف ​من السجائر ⁠الإلكترونية ذات ⁠الألوان الزاهية "سيستمر الناس في التدخين رغم ذلك".

ويرفع مشروع القانون السن القانونية لشراء التبغ بمقدار سنة كل عام بدءا من المولودين ⁠في عام 2009 وما بعده، مما يعني أن الفئات العمرية المعنية ستكون ممنوعة مدى الحياة.

وتشير النماذج الحكومية إلى أن معدلات التدخين بين الفئات العمرية المعنية ستنخفض في النهاية إلى ما يقارب الصفر، مما يخفف الضغط على ‌المنظومة الصحية البريطانية ويدفع التدخين إلى الأجيال الأكبر سنا.

ولا يشمل حظر التبغ ​السجائر الإلكترونية، لكن القانون يمنح الوزراء صلاحيات واسعة لتنظيم النكهات والتغليف وأسماء المنتجات وعروض نقاط البيع، وهو إجراء تقول الحكومة إن الهدف منه هو ردع من هم دون 18 عاما ​وغير المدخنين.