عقلك في أمعائك... "الدماغ الثاني" الذي يقرر أكثر مما تتخيل

حين يقول أحدهم "اتبع حدسك"، قد يكون أقرب إلى العلم مما نعتقد، فداخل أجسامنا، بعيداً عن الجمجمة، يعمل دماغ آخر بصمت في الأمعاء، يراقب، ويحلل، ويتواصل مع الدماغ الحقيقي، بل ويؤثر في مزاجنا وصحتنا بطرق بدأت العلوم الحديثة تكشفها تباعاً.

هذا "الدماغ الثاني" ليس استعارة أدبية، بل نظام عصبي متكامل يُعرف بـ"الجهاز العصبي المعوي"، ويضم أكثر من 100 مليون خلية عصبية، في شبكة كاملة من الخلايا، تمتد على طول الجهاز الهضمي، وتعمل باستقلالية نسبية، وكأن داخلنا غرفة تحكم أخرى لا نراها، وفق ما تشير إليه "جونز هوبكنز".

دماغ لا يفكر... لكنه يشعر ويؤثر

صحيح أن هذا الدماغ لا يحل المعادلات ولا يكتب الرسائل، لكنه يدير عمليات معقدة مثل الهضم وامتصاص الغذاء، والأهم: يتواصل باستمرار مع الدماغ في الرأس عبر ما يُعرف بـ"محور الأمعاء–الدماغ".

هذا التواصل ليس أحادياً، بل طريق ذو اتجاهين، كما تصفه المصادر الطبية، فالتوتر قد يربك المعدة، لكن في المقابل، يمكن لصحة الأمعاء أن تؤثر في المزاج والقلق وحتى طريقة التفكير، ولهذا السبب نشعر بقبضة في المعدة عند الخوف، أو فراشات عند التوتر، هذه إشارات يرسلها ذلك الدماغ الخفي.

نصف مزاجك يُصنع في أمعائك

المفاجأة الأكبر أن الأمعاء ليست مجرد عضو هضمي، بل مصنع كيميائي نشط. إذ تشير دراسات إلى أن نسبة كبيرة من "السيروتونين" المعروف بـ"هرمون السعادة" يتم إنتاجها في الجهاز الهضمي، وليس في الدماغ كما يعتقد كثيرون.

وفي تقرير لـ(Scientific American)، يوصف الجهاز العصبي المعوي بأنه يستخدم نفس الناقلات العصبية التي يعتمد عليها الدماغ، ما يجعله أقرب إلى نسخة مصغرة منه، لكن بوظائف مختلفة.

تريليونات الكائنات تتحكم فيك

الأمر لا يتوقف عند الخلايا العصبية، ففي أمعائك يعيش عالم كامل من الكائنات الدقيقة يُعرف بـ"الميكروبيوم" يضم تريليونات البكتيريا التي تلعب دوراً محورياً في صحتك.

وتشير (Quanta Magazine) إلى أن هذه الكائنات تفرز مواد كيميائية تؤثر في الدماغ، وتنظم المناعة، بل وقد تلعب دوراً في الذاكرة والتقدم في العمر، بمعنى آخر، ما تأكله لا يؤثر فقط في جسدك، بل في أفكارك أيضاً.

لماذا يتجه الطب إلى الأمعاء؟

هذا الفهم الجديد يدفع العلماء إلى إعادة التفكير في كثير من الأمراض، فبدلاً من النظر إلى القلق أو الاكتئاب كحالات دماغية بحتة، بدأ التركيز يتجه نحو الأمعاء بوصفها جزءاً من الحل.

وتشير أبحاث منشورة في "المكتبة الوطنية للطب" (PMC) إلى أن الخلل في هذا المحور قد يرتبط باضطرابات نفسية وعصبية، ما يفتح الباب أمام علاجات جديدة تبدأ من النظام الغذائي، والبروبيوتيك، وتحسين صحة الميكروبيوم.

الحدس... علم لا شعور

في النهاية، لم يعد الشعور الداخلي مجرد إحساس غامض، بل انعكاس لنظام بيولوجي حقيقي يعمل داخلنا، دماغ لا نراه، لكنه يرسل إشاراته باستمرار، ويؤثر في قراراتنا ومزاجنا وصحتنا.

وبينما يواصل العلم كشف أسراره، تبدو الحقيقة أبسط مما نتخيل، أحياناً... أمعاؤك تفهم أكثر مما يظن عقلك.