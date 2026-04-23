حرائق الغابات تزيد خطر الإصابة بالسرطان

خلصت دراسة قدمت في اجتماع الجمعية ​الأمريكية لأبحاث السرطان في سان دييغو إلى أن التعرض للدخان ​الناتج عن حرائق الغابات يرتبط بارتفاع كبير في مخاطر الإصابة بأنواع عدة من السرطان.

وأجرى الباحثون تقييماً للجسيمات الدقيقة ‌والكربون الأسود في الجو باستخدام بيانات تلوث الهواء على مستوى سطح الأرض من الأحياء التي يعيش فيها المشاركون، إلى ‌جانب صور الأقمار الاصطناعية، التي ساعدت في ‌حساب عدد الأيام، التي تعرضت فيها مناطق إقامتهم ‌للدخان، ومن بين 91460 مشاركاً ارتبط التعرض لدخان حرائق الغابات ​بشكل كبير بزيادة ‌خطر الإصابة بسرطان ​الرئة والقولون والمستقيم والثدي والمثانة ⁠والدم، ولكن ليس بسرطان المبيض أو الجلد.