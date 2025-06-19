ماذا يحدث لصحتك عند تناول حفنة من اللوز يومياً؟

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في دورية Nutrition Research أن تناول اللوز بشكل يومي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على صحة الإنسان، خصوصا لأولئك الذين يعانون من "متلازمة الأيض"، وهي حالة شائعة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والخرف.

وتشير النتائج، وفقا لصحيفة اندبندنت، إلى أن مجرد استبدال الوجبات الخفيفة المصنعة بحفنة من اللوز يوميا قد يسهم في تحسين مؤشرات صحية رئيسية ويقلل من الالتهابات في الجسم، خاصة في الأمعاء.

وتُعد متلازمة الأيض من أبرز التحديات الصحية التي تواجه البالغين في الولايات المتحدة، إذ تصيب نحو ثلث السكان. وتتميز هذه الحالة بوجود مجموعة من الأعراض مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات السكر في الدم، وزيادة الدهون حول الخصر، وارتفاع الكوليسترول الضار. وتضاعف هذه الأعراض من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والجلطات، كما تزيد من احتمالات الوفاة المبكرة.

وقالت الدكتورة إميلي هو، مديرة معهد لينوس بولينغ بجامعة ولاية أوريغون، والباحثة الرئيسية في الدراسة، إن التغذية السيئة وقلة النشاط البدني يشكلان سببين رئيسيين لظهور متلازمة الأيض، لكنها أشارت أيضا إلى أن صحة الأمعاء والالتهابات المزمنة تلعب دورا متزايد الأهمية في هذا السياق.

أجريت الدراسة على مدى 12 أسبوعا، وشملت مجموعة من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و60 عاما وتم تشخيصهم مسبقا بمتلازمة الأيض. وجرى تقسيم المشاركين إلى مجموعتين: تناولت الأولى نحو 320 سعرة حرارية من اللوز يوميا (ما يعادل 45 حبة تقريبا)، في حين تناولت المجموعة الأخرى نفس العدد من السعرات الحرارية من البسكويت المملح (كوجبة خفيفة مصنعة).

وأظهرت نتائج التجربة أن الأشخاص الذين تناولوا اللوز شهدوا تحسنا ملحوظا في عدة مؤشرات صحية، كان أبرزها انخفاض في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL)، إضافة إلى تراجع في محيط الخصر. كما كشفت تحاليل الدم عن زيادة في مستويات فيتامين E، وهو من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف القلب والعضلات والجهاز العصبي.

إلى جانب ذلك، سجل المشاركون الذين تناولوا اللوز انخفاضا واضحا في مؤشرات الالتهاب في الأمعاء، وهو ما اعتبره الباحثون مؤشرا مهما على تحسن صحة الميكروبيوم المعوي، الذي يُنظر إليه بشكل متزايد على أنه مفتاح للصحة العامة وطول العمر.

وعلّقت الدكتورة لورا بيفر، الباحثة المشاركة في الدراسة، قائلة إن اللوز يحتوي على مجموعة غنية من المغذيات المفيدة، منها الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة، والألياف، والبوليفينولات، والفيتامينات والمعادن مثل المغنيسيوم والنحاس والبوتاسيوم والبيوتين.

وأضافت أن التحولات التي طرأت على مستويات الكوليسترول لدى المشاركين الذين تناولوا اللوز تشير إلى حدوث تغيّر إيجابي في عملية الأيض.

وتعزز هذه الدراسة سلسلة من الأبحاث السابقة التي أشارت إلى الفوائد الصحية لتناول اللوز بانتظام، وتبرز أهمية إجراء تغييرات بسيطة في نمط التغذية، مثل استبدال الوجبات المصنعة بخيارات طبيعية غنية بالعناصر الغذائية، في الوقاية من أمراض مزمنة تهدد حياة ملايين الأشخاص حول العالم.