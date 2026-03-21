حبوب جديدة تخفض الكوليسترول الضار 60% ويعيد الأمل لملايين مرضى القلب

أظهر دواء تجريبي جديد يُدعى إنليستيد فعاليةً قويةً في خفض الكوليسترول بنسبة تصل إلى 60%.

ففي دراسة سريرية واسعة النطاق نُشرت في مجلة نيو إنجلاند الطبية، خفّض هذا الدواء، الذي يُؤخذ مرة واحدة يومياً، مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ما يجعله بارقة أمل كبيرة لملايين المرضى حول العالم.

أشارت الدكتورة آن ماري نافار، طبيبة قلب وأستاذة مشاركة في الطب الباطني بجامعة تكساس الأمريكية، إلى أن أقل من نصف مرضى القلب والأوعية الدموية المصابين بتصلب الشرايين يصلون لمستويات الكوليسترول الضار (LDL) المستهدفة، مضيفة أن العلاج الفموي الجديد يمكن أن يحسّن الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

والكوليسترول الضار سبب رئيسي في أمراض القلب، إذ تتراكم جزيئاته في الشرايين مكوّنة لويحات دهنية تُضيّق الشرايين مسببة نوبات قلبية أو سكتات دماغية، ولخفض هذا الخطر، أصبح خفض LDL استراتيجية رئيسية للوقاية.

الدواء الجديد إنليستيد يؤخذ على شكل حبة يومية، ففي التجربة السريرية الثالثة، شملت 2909 مشاركاً، انخفض LDL لدى المتلقين للدواء بنسبة 60% مقارنة بالدواء الوهمي، رغم أنهم كانوا يتناولون الستاتينات بالفعل، كما خفّض الدواء مؤشرات دم أخرى مرتبطة بخطر أمراض القلب، واستمرت النتائج لمدة عام كامل.

قالت الدكتورة نافار: "هذه الانخفاضات في LDL هي الأكبر التي حققناها باستخدام دواء فموي منذ تطوير الستاتينات". وتستمر الدراسات لمعرفة ما إذا كانت هذه الانخفاضات ستترجم فعليًا إلى انخفاض في النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

هذا الاكتشاف يعكس خطوة مهمة في تحويل علاجات خفض الكوليسترول من الحقن إلى الأقراص الفموية، ما يسهّل وصول المرضى إلى مستويات LDL المثلى ويحسّن فرص الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية على نطاق واسع.