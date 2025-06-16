"خطر خفي" بعد الأربعين.. عادات تمارسها يومياً تضرّ بصحتك

أظهرت دراسات صحية حديثة أن العديد من المشكلات الصحية التي يعاني منها الأفراد بعد سن الأربعين تعود إلى أنماط سلوكية ترسّخت لديهم خلال مراحل مبكرة من العمر.

وفيما يلي أبرز العادات اليومية الشائعة التي تؤثر سلبا على الصحة مع التقدّم في السن وفقا لموقع Health by Wealth:

الجلوس لفترات طويلة:

الجلوس لساعات طويلة، سواء بسبب طبيعة العمل أو نمط الحياة، يؤثر على الدورة الدموية ويسهم في زيادة الوزن، خاصة بعد الأربعين.

الإفراط في الكافيين:

الاعتماد المفرط على القهوة أو مشروبات الطاقة يزيد من حساسية الجسم تجاه الكافيين، ما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم واضطرابات في القلب.

3قلة النوم:

قلة النوم أو اضطرابه، رغم القدرة على تحمّله في سن مبكرة، يرفع من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مع التقدّم في العمر.

إهمال الفحوص الوقائية:

عدم الاهتمام بالفحوصات الدورية في سن الشباب قد يؤدي إلى تأخر تشخيص المشكلات الصحية عند ظهورها لاحقا.

تفويت وجبة الإفطار:

إهمال الإفطار يربك عمليات التمثيل الغذائي ويؤثر على توازن السكر في الدم، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالسمنة وأمراض مزمنة.

قلة شرب الماء:

يؤدي الجفاف المزمن إلى إرهاق الكلى وارتفاع ضغط الدم بمرور الوقت، رغم أن أعراضه لا تظهر بوضوح في سن مبكرة.

إهمال تمارين القوة:

عدم ممارسة تمارين تقوية العضلات يؤثر لاحقا على الكتلة العضلية وكثافة العظام، مما يزيد من خطر السقوط والإصابات مع العمر.

تراجع العناية بصحة الأسنان:

الاقتصار على زيارة طبيب الأسنان عند الشعور بالألم فقط، يعوق التشخيص المبكر ويؤدي إلى مشاكل أكثر تعقيدا لاحقا.

الإرهاق المستمر دون راحة:

ثقافة العمل المفرط دون أخذ فترات راحة مناسبة تُسرّع من مظاهر الشيخوخة وتُضعف مناعة الجسم.

تراكم الضغائن والتوتر العاطفي:

الاحتفاظ بالمشاعر السلبية وعدم معالجتها يزيد من التوتر المزمن، ما يؤثر على صحة القلب وضغط الدم.

الإفراط في الأطعمة المعالجة:

تناول الوجبات السريعة والأطعمة المصنّعة بانتظام يؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع الكوليسترول مع التقدّم في العمر.

استخدام الشاشات لفترات طويلة:

التعرّض المطوّل للهواتف وأجهزة الكمبيوتر يخلّ بإنتاج الميلاتونين ويؤثر سلبا على جودة النوم مع مرور الوقت.

تناول الطعام في أوقات غير منتظمة:

عدم الالتزام بمواعيد منتظمة للوجبات يربك الجهاز الهضمي ويؤثر على مستوى الطاقة اليومي.

ارتداء أحذية غير مريحة:

خصوصا لدى النساء، ارتداء الكعب العالي أو الأحذية غير الداعمة للجسم يسهم في مشاكل مزمنة في الظهر والمفاصل.

تجاهل الصحة النفسية:

إهمال أعراض التوتر والقلق قد يؤدي إلى تفاقمها بمرور الوقت، وتؤثر سلبا على العلاقات والصحة الجسدية.

القيام بعدة مهام في وقت واحد:

رغم شيوع هذا السلوك بين الشباب، إلا أن تعدد المهام بشكل دائم يؤدي إلى تراجع التركيز وضعف الذاكرة على المدى البعيد.

الإفراط في استخدام المسكنات:

اللجوء المستمر إلى مسكنات الألم مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين قد يتسبب في أضرار بالكبد والكلى على المدى الطويل.

تجاهل إدارة الوزن:

سهولة فقدان الوزن في سن الشباب قد تُغري البعض بعدم الاكتراث، لكن مع تباطؤ الأيض في الأربعينات، يصبح ضبط الوزن أكثر صعوبة، ما يستدعي تبني عادات صحية مبكرا.