دراسة لمدة 43 عاماً على القهوة والشاي تكشف مفاجأة سارة

أظهرت دراسة كبيرة استمرت لأكثر من أربعة عقود أن الاستهلاك المعتدل للقهوة أو الشاي المحتوي على الكافيين قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف والحفاظ على القدرات العقلية، وقد نُشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة JAMA، ما يسلط الضوء على المشروبات المحتوية على الكافيين كعنصر محتمل ضمن استراتيجيات الوقاية من الخرف.

الدراسة، التي شارك فيها أكثر من 130 ألف شخص، أجرتها فرق بحثية من Mass General Brigham وكلية الصحة العامة بجامعة هارفارد تشان ومعهد برود التابع لكل من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وهارفارد، استندت إلى بيانات مجموعتي دراسة صحة الممرضات (NHS) ودراسة متابعة العاملين في المهن الصحية (HPFS).

ووفقا لموقع scitechdaily، أظهرت التحليلات أن تناول القهوة المحتوية على الكافيين بمعدل 2-3 أكواب يوميا أو الشاي 1-2 كوب يوميا يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18% مقارنة بالأشخاص الذين لم يتناولوا هذه المشروبات أو تناولوا كميات قليلة، كما أبلغ متناولو القهوة عن انخفاض التدهور العقلي الذاتي (7.8% مقابل 9.5%)، وأظهرت بعض الاختبارات الموضوعية أداءً أفضل لديهم.

وقال الدكتور دانيال وانغ، الباحث المشارك وأستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة هارفارد: "عند البحث عن أدوات محتملة للوقاية من الخرف، اعتقدنا أن شيئا شائعا مثل القهوة قد يكون تدخلا غذائيا واعدا، وقد أتاح لنا الوصول إلى بيانات عالية الجودة على مدى أكثر من 40 عاما متابعة هذه الفكرة".

وأكد وانغ أن النتائج مشجعة، لكنها لا تعني أن القهوة أو الشاي هي الحل الوحيد لحماية الدماغ، إذ توجد عدة طرق مهمة للحفاظ على الوظائف العقلية مع التقدم في العمر.

تركز الدراسة على الوقاية من الخرف قبل ظهور الأعراض، نظرا لأن العلاجات الحالية توفر تحسينات محدودة بعد تطور المرض.

ويحتوي كل من القهوة والشاي على مركبات نشطة بيولوجيا مثل الكافيين والبوليفينولات، والتي قد تقلل الالتهابات وتحد من الضرر الخلوي المرتبط بالتدهور العقلي.

ولفت الباحثون إلى أن الفوائد ظهرت بشكل واضح لدى الأشخاص الذين تناولوا 2-3 أكواب من القهوة أو 1-2 كوب من الشاي يوميا، في حين لم تُظهر القهوة منزوعة الكافيين نفس التأثيرات، ما يشير إلى الدور المحتمل للكافيين، كما لم تسجل المستويات الأعلى من الاستهلاك آثارا ضارة، بل بدا أن الكميات الكبيرة توفر فوائد عصبية وقائية مشابهة للنطاق الأمثل.

وأشار الباحث الرئيسي يو تشانغ، طالب دكتوراه في كلية هارفارد تشان ومتدرب بحثي في Mass General Brigham إلى أن: "النتائج كانت متشابهة بين الأشخاص ذوي المخاطر الوراثية العالية والمنخفضة للإصابة بالخرف، ما يعني أن القهوة أو الكافيين مفيد على الأرجح لجميع الفئات الوراثية".

وشملت الدراسة متابعة بعض المشاركين لمدة تصل إلى 43 عاما، مما منح الباحثين فرصة نادرة لتحليل العلاقة بين استهلاك المشروبات المحتوية على الكافيين والصحة العقلية على المدى الطويل.