ثورة في علاج الصلع.. قبعة ضوئية توقف تساقط الشعر بنسبة 92%

يُعاني ملايين الأشخاص حول العالم من تساقط الشعر، ففي الولايات المتحدة وحدها، يُعاني ما يصل إلى 40% من الأشخاص من تساقط الشعر الوراثي.

يعكف علماء في كوريا الجنوبية على تطوير قبعة مرنة للعلاج الضوئي، قد تُوفر طريقة جديدة لعلاج تساقط الشعر وفق ndtv.

وأفاد باحثون في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا أن نظامهم الضوئي المُعدّل خصيصاً للأشعة تحت الحمراء القريبة قد خفّض مؤشراً رئيسياً للشيخوخة في خلايا الشعر البشري بنسبة تقارب 92% في الاختبارات المعملية، ونُشرت النتائج في مجلة Nature Communications.

يستهدف العلاج الجديد خلايا الحليمة الجلدية البشرية، التي تلعب دوراً مهماً في نمو الشعر عند قاعدة بصيلات الشعر.

مع تقدم بصيلات الشعر في العمر، تنتج مستويات أعلى من إنزيم يُسمى بيتا-جالاكتوزيداز، وهو مؤشر حيوي معروف مرتبط بشيخوخة الخلايا وتساقط الشعر.

بحسب الباحثين ، أظهرت خلايا الشعر المعالجة بنظام الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء، والمُصمم خصيصاً لهذا الغرض، انخفاضاً بنسبة 92% في مؤشرات الشيخوخة مقارنةً بالخلايا غير المعالجة.

وقد تم ضبط طول موجة الضوء على نطاق يتراوح بين 730 و740 نانومتر، وهو الطول الأمثل لتنشيط خلايا تجديد الشعر.

بخلاف العديد من خوذات العلاج الضوئي الحالية التي تعتمد على الليزر أو أجهزة LED، يستخدم النظام الجديد تقنية OLED الرقيقة والمرنة.

وهذا يسمح للجهاز بالالتصاق بفروة الرأس داخل غطاء ناعم، مما يوزع الضوء بشكل أكثر تساوياً ويجعله أكثر راحة عند ارتدائه.

تشمل العلاجات الحالية لتساقط الشعر المينوكسيديل والفيناسترايد، ولكن لكليهما قيود وآثار جانبية محتملة.

على الرغم من أن القبعة القابلة للارتداء لم يتم اختبارها بعد على البشر، يقول الباحثون إنه من المخطط إجراء المزيد من الدراسات قبل السريرية لتأكيد سلامتها وفعاليتها.