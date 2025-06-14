لماذا تظهر فجأة؟.. عروق اليد الزرقاء تكشف أسرار صحتك

على الرغم من أن العروق الزرقاء الفاتحة التي تظهر على ظهر اليدين قد تبدو ظاهرة طبيعية وغير مقلقة، إلا أن خبراء الصحة يحذرون من تجاهلها، مؤكدين أنها قد تعكس مؤشرات مهمة عن صحة الدورة الدموية والجلدية، وحتى الصحة العامة للجسم.

ويُرجع الأطباء وضوح العروق لدى بعض الأشخاص إلى عدة عوامل، منها نوع البشرة، فالأشخاص ذوو البشرة الفاتحة أو الرقيقة غالبا ما تكون عروقهم أكثر وضوحا، نتيجة قلة الأنسجة التي تغطي الأوعية الدموية وتخفيها، وهو ما يجعل هذه الظاهرة شائعة بين ذوي البشرة البيضاء أو النحيفة.

ومع التقدم في العمر، تصبح هذه العروق أكثر بروزا، نظرا لترقق الجلد وفقدان الطبقة الدهنية تحته، ما يُظهر الأوعية الدموية بشكل أوضح، خصوصا في اليدين والساعدين. ويؤكد أخصائيو الجلد أن هذا التغير طبيعي مع الشيخوخة ولا يستدعي القلق ما لم يترافق مع أعراض أخرى.

في المقابل، يشير الخبراء إلى أن العروق البارزة قد تكون مؤشرا على اللياقة البدنية العالية. فالأشخاص الذين يتمتعون بلياقة عالية ونسبة دهون منخفضة تظهر عروقهم بشكل بارز، خصوصا بعد ممارسة التمارين، حيث تنتفخ العضلات وتدفع بالأوعية الدموية نحو سطح الجلد، وهو ما يُعرف بالمظهر الوعائي.

من جهة أخرى، تُعد فترة الحمل من المراحل التي قد تظهر فيها العروق بشكل واضح، بسبب ارتفاع حجم الدم في جسم المرأة الحامل، مما يؤدي إلى تمدد العروق، لا سيما في اليدين والقدمين. وتُعتبر هذه الظاهرة طبيعية ومؤقتة.

لكن في بعض الحالات، قد تشير العروق المنتفخة أو المتعرجة إلى بداية الإصابة بدوالي الأوردة، ورغم أن هذه الدوالي لا تكون دائما مؤلمة، إلا أنها قد تصبح مزعجة من الناحيتين الصحية والجمالية بمرور الوقت.

ويحذر الأطباء من تجاهل العروق التي تصاحبها آلام، حرارة، تورم أو احمرار، إذ قد تكون علامة على التهابات أو جلطات دموية، وهي حالات تستدعي التدخل الطبي العاجل، وفي أخطر السيناريوهات، يمكن أن تكون هذه العروق دلالة على الإصابة بتخثر وريدي عميق، والذي قد يؤدي إلى انسداد رئوي يهدد الحياة.

كما تؤثر أنماط الحياة غير الصحية بشكل مباشر على صحة الأوعية الدموية، حيث يؤدي التدخين، السمنة، وقلة الحركة إلى إضعاف جدران الأوردة، ما يجعلها أكثر عرضة للانتفاخ والخلل في الوظيفة.

ويوصي المختصون باتباع نمط حياة صحي لدعم صحة العروق، من خلال ممارسة الرياضة، الحفاظ على الوزن المثالي، تجنب ارتداء الملابس الضيقة، وشرب كميات كافية من الماء. وفي حال استمرار الانزعاج من مظهر العروق أو وجود أعراض مقلقة، ينصح دائما بالبدء بمراجعة الطبيب المختص لتقييم الحالة.