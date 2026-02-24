تقلبات الطقس تفاقم المتاعب الصحية

بعد أسابيع من الطقس البارد في ألمانيا، ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ في العديد من المناطق الألمانية خلال هذه الأيام.

غير أن هذا التحول المنتظر في الطقس لا يجلب مشاعر الربيع فحسب، بل ينعكس لدى بعض الأشخاص بشكل غير مريح، حيث تطرأ عليهم أعراض مثل الدوار ومشكلات الدورة الدموية والصداع، وهو ما يعني أن الجسم يحتاج أولاً إلى التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة.

وقالت كاترين جراف، المتخصصة في أبحاث الطب والأرصاد الجوية لدى هيئة الأرصاد الجوية الألمانية: «الاعتلال المناخي موجود فعلاً، وليس خرافة. فالطقس يؤثر في شعور الكثيرين منا، ويمكن إثبات ذلك أيضاً من خلال دراسات علمية».

وأضافت: «أظهرت الدراسات أن بعض الشكاوى تظهر بوتيرة أعلى بشكل ملحوظ، في ظل أوضاع جوية معينة. ولا يقتصر الأمر على الصداع»، مشيرة إلى أن من الشكاوى المرتبطة بالطقس أيضاً، الإرهاق والتعب والتوتر، أو حتى اضطرابات النوم.

وأوضحت أن أمراض القلب والدورة الدموية وأمراض الجهاز التنفسي أو آلام المفاصل، تتفاقم في ظل ظروف جوية معينة.

وأكدت أن تفاعل الإنسان مع الطقس يعتمد على حالته الصحية العامة في تلك اللحظة، موضحة أنه إذا كان الجسم مثقلاً أساساً، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة أعراض الاعتلال المناخي.