ماذا يحدث لضغط الدم عند شرب الماء بالليمون بانتظام؟

يُعد ارتفاع ضغط الدم شائعاً، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث يصيب الملايين حول العالم، وقد يساعد شرب الماء بالليمون بانتظام على خفض ضغط الدم مع مرور الوقت.

فوائد شرب الماء بالليمون

قد يُساهم شرب الماء مع عصير الليمون الطازج بانتظام في خفض مستويات ضغط الدم لأن عصير الليمون غني بالعديد من العناصر الغذائية الصحية، بما في ذلك فيتامين سي وحامض الستريك والبوتاسيوم و هذه المركبات تدعم وظائف القلب والأوعية الدموية، وقد تساعد على استرخاء الأوعية الدموية، وعندما تسترخي الأوعية الدموية، ينخفض ​​الضغط الواقع عليها، مما يؤدي إلى خفض ضغط الدم ومنع حدوث تلف.

2. يحسن الترطيب

قد يُساهم شرب الماء بالليمون على مدار اليوم في تحسين ضغط الدم عن طريق الحفاظ على ترطيب الجسم، ويُعدّ الترطيب الكافي ضرورياً لصحة القلب وضغط الدم الصحي، كما أنه يُساعد على الحفاظ على وزن صحي، وهو أمر مفيد لصحة القلب.

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الجفاف المزمن أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم، قد يساعد ماء الليمون، من خلال توفير الترطيب اللازم، في تقليل بعض عوامل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

3. يمنع احتباس الماء

قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن شرب المزيد من الماء يمكن أن يقلل من احتباس الماء والانتفاخ، ذلك لأن الجفاف يحفز الجسم على الاحتفاظ بالماء لاستعادة مستويات السوائل، عندما تشرب كمية كافية من الماء يومياً، يحتفظ جسمك بكمية أقل من السوائل .

يُعدّ الليمون غنياً بالبوتاسيوم، وهو معدن أساسي يدعم توازن السوائل في الجسم، وهذا ضروري لتحقيق ضغط دم صحي والحفاظ عليه.

يؤدي احتباس السوائل إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية، مما يرفع ضغط الدم، ويساعد الترطيب الكافي على منع احتباس الماء، الأمر الذي قد يدعم ضغط الدم الصحي .

4. يدعم الوزن الصحي

إضافةً إلى تعزيز صحة القلب، قد يُسهم الترطيب الكافي في الحفاظ على وزن صحي، فالأشخاص الذين يحافظون على ترطيب أجسامهم بشرب الماء بانتظام أقل عرضةً لزيادة الوزن.

قد يساعدك شرب الماء قبل تناول الطعام على الشعور بجوع أقل واستهلاك سعرات حرارية أقل، ومع مرور الوقت، قد يساعدك ذلك على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

يرتبط ترطيب الجسم بشكل أكبر بفقدان الوزن وتحسين صحة القلب، ولأن السمنة تُعد عامل خطر رئيسي لارتفاع ضغط الدم، فإن الحفاظ على وزن صحي يُمكن أن يُقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

5. يقلل الحاجة إلى الكافيين

تشير الأبحاث إلى أن شرب الماء بالليمون قد يعزز مستويات الطاقة ويحسن المزاج، يزيد الجفاف من خطر التعب والاكتئاب، ووجدت دراسة أن استنشاق رائحة الليمون قد يساعد على الشعور بمزيد من اليقظة.

وينصح المعرضون لارتفاع ضغط الدم باستبدال قهوة الصباح بالماء الساخن مع الليمون لأن الكافيين الموجود في القهوة يزيد من ضغط الدم.

رغم أن الأبحاث التي تربط بين ماء الليمون وخفض ضغط الدم واعدة، إلا أن معظم الدراسات أُجريت على الحيوانات وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات على البشر لتحديد ما إذا كان ماء الليمون علاجاً فعالاً لارتفاع ضغط الدم.