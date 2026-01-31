فرنسا تقلل الحد المسموح لمادة السيريوليد السامة في حليب الرضع

خفضت فرنسا الحد المسموح به للسيريوليد في حليب الرضع وهي خطوة قالت إنها قد تسفر عن سحب كميات أخرى منه في الأيام المقبلة.

ويطبق الحد الجديد على المنتجين في فرنسا ويأتي قبل مشورة رسمية من هيئة سلامة الغذاء الأوروبية متوقعة في الثاني من فبرايربحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان صدر في وقت متأخر من أمس الجمعة، إن الهيئة أشارت بالفعل إلى أنها تدعم فرض حد أكثر صرامة.

وأصبحت المادة السامة محط تركيز مخاوف عالمية تتعلق بسلامة الغذاء ، مما دفع السلطات إلى سحب حليب الرضع حول العالم من جانب شركات تشمل نستله ودانون ومجموعة لاكتاليس.

وقالت الوزارة إن السلطات سوف تجري أيضا تدقيقا في المتاجر والصيدليات لضمان تنفيذ الإجراءات الجديدة.