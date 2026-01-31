العلماء يكشفون أسرار التقدم في العمر

دائما ما كان التقدم في العمر لغزا محيرا. فهناك مزارع / 82 عاما/ يعمل بدوام جزئي، ولازال يتمتع بروح خفيفة وسرعة بديهة، في حين يعاني جاره ، وهو في الستينات من عمره، من صعوبة في التنفس أثناء سيره من السيارة إلى مكتب عمله.

وبحسب فريق من العلماء بجامعة فانديربيلت، فإن مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتم وصفهم على أنهم " خارقين " من ناحية التقدم في العمر، قد يكون لديهم ميزة فطرية مقارنة بالذين يتقدمون في العمر مبكرا، على الأقل فيما يتعلق بالإدراك.

ووفقا للجامعة، فإن من هم في الثمانينات من عمرهم، ويتمتعون بوظائف عقلية " تضاهي الأشخاص الذين في العشرينات أو الثلاثينات من عمرهم أو أصغر" أقل عرضة بصورة كبيرة أن يحملوا جين " ايه بي او إي -4 " المرعب مقارنة بمن هم في نفس الفئة العمرية وظهرت عليهم دلالات التراجع العقلي.

وليس فقط الأشخاص الذين تجاوزا الثمانينات من عمرهم أقل عرضة بنسبة 68% أن يحملوا " الجين الذين لا يريده أحد" مقارنة بأقرانهم الذين يعانون من الخرف، ولكنهم أقل عرضة أيضا بنسبة 19% من أن يحملوا الجين مقارنة بالأشخاص" الطبيعيين من حيث الإدراك" في نفس الفئة العمرية.

واستندت نتائج الفريق، التي نٌشرت في دورية الزهايمر والخرف، على دراسة شملت نحو 18 ألف شخص، وحملت المزيد من الأخبار الإيجابية لكبار السن الخارقين من ناحية التقدم بالعمر، الذين من المرجح أن تبلغ نسبة أن يحملوا جين " ايه بي او إي- 2" " المتغير الذين يريده المرء" 30%، حسبما قالت جامعة فانديربيلت- مقارنة بالذين يتقدمون في العمر كما هو متوقع، و 103% مقارنة بالذين يعانون من الخرف.

وقالت ليسلي جاينور، أستاذة الطب في الجامعة، إنه يبدو أن هناك" نمطا ظاهريا للأشخاص الخارقين من ناحية التقدم في العمر" يمكن بدوره " استخدامه لتحديد مجموعة استثنائية بصورة خاصة من البالغين كبار السن الذين لديهم خطورة وراثية منخفضة للإصابة بالزهايمر".

ولا يجب أن تدفع هذه النتائج إلى اللامبالاة أو الاستسلام بين من هم عرضة وراثيا لتدهور صحتهم. ونفس الأمر ينطبق على الذين لديهم الجينات الخارقة الذين ربما يصبحون غير مبالين.

وتحدث بحث حديث بشأن التفاعل بين الصحة البدنية والإدراكية، كما أشار إلى أن تناول طعام بشكل جيد والحصول على قسط كاف من النوم والالتزام بممارسة النشاط البدني والقراءة وتعلم اللغات والالتزام بممارسة بعض الهوايات يمكن أن يساهم في إرجاء تدهور الصحة أو حتى منعه.

وقالت روث فريكي شميت، الطبيبة في مستشفى جامعة كوبنهاجن، والتي نٌشر تحقيق فريقها الأسبوع الماضي في دورية الغدد الصماء والتمثيل الغذائي الأسبوع الماضي " ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وارتفاع ضغط الدم من المسببات الرئيسية للخرف".

وأضافت" علاج ومنع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم وارتفاع ضغط الدم يمثلان فرصة غير مستغلة للوقاية من الإصابة بالخرف".

ويذكر أنه خلال عام 2024، خلص فريق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لوجود دليل يفيد بأن التدريبات الرياضية تحفز الخلايا العصبية الحركية. وفي نفس الوقت، نشرت دورية الطب الرياضي البريطانية بحثا يوضح أن الذين يحافظون على لياقتهم البدنية لديهم" خطورة أقل للإصابة بالخرف على المدى الطويل".

وجد الباحثون من جامعة تيانجين ومعهد كارولينسكا في ستوكهولم أن المستويات المرتفعة من اللياقة القلبية التنفسية "مرتبطة بأداء معرفي أفضل في الأساس، وانخفاض خطر الإصابة بالخرف على المدى الطويل" و"يمكن أن تحد من تأثير الاستعداد الوراثي لتطور الخرف بنسبة 35%".

وقالت جاكي هانلي من مركز أبحاث الزهايمر بالمملكة المتحدة " يمكن منع أو إرجاء نحو نصف حالات الخرف من خلال مواجهة 14 عامل خطورة، ومن بينها ممارسة النشاط البدني".