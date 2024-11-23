انطلاق النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط في دبي

انطلقت صباح اليوم النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط (Medical Tourism & Wellness Summit) والتي تجمعنخبة من كبار المتخصصين والخبراء في مجال الصحة والرفاهية الصحية، بالإضافة إلىالقادة والمبتكرين من جميع أنحاء المنطقة والعالم، لمناقشة المكانة المتناميةللشرق الأوسط بوصفه مركزًا عالميًا للرعاية الصحية، ومنصة رائدة للابتكار فيالسياحة العلاجية وحلول وممارسات الرفاهية الصحية.

وتستعرض القمة التي تعقد بالشراكة مع المستشفى الأمريكي دبي، وتمتد علىمدار يومي 23 و24 نوفمبر، الابتكارات في مجال التأمين الصحي واقتصاد قطاع الرفاهيةالصحية المزدهر المدعوم بالاستثمارات الاستراتيجية، بحضور ومشاركة خلفان بلهولالرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنميةالمجتمع بدبي وعضو المجلس التنفيذي لإمارة دبي،و الدكتورة فريدة الحوسني المديرالتنفيذي لقطاع الأمراض المُعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة والمتحدث الرسميباسم القطاع الصحي في الدولة، والدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيمالصحي في هيئة الصحة بدبي، والدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاعتنظيم الصحة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، والدكتور محمد الرضا مديرإدارة المعلوماتية والصحة الذكية في هيئة الصحة بدبي، وحور الخاجة، نائب رئيس أولللعمليات الدولية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتورة ميثاء بوحميد،المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في دبي للإعلام، والدكتور مراد الغرايريالمدير الطبي التنفيذي لمركز الفيفا الطبي المتميز في دبي.