ماذا يحدث لجسمك بعد 72 ساعة من الصيام؟





قد يبدو الصيام لمدة 72 ساعة أمرًا مبالغًا فيه، لكن البعض يُؤمن بفوائده الصحية، وبينما تبدو فكرة الامتناع عن الطعام لمدة ثلاثة أيام مُرهقة، بدأ الباحثون وخبراء الصحة بفهم ما يحدث داخل الجسم بدقة خلال هذا الصيام الطويل.

وقد أظهرت مُحاكاة حديثة على يوتيوب التغيرات الفسيولوجية بالتفصيل، مُقدمةً شرحًا مُفصلًا للأساس العلمي وراء الصيام المُطول.

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عندما تتوقف عن الأكل، في البداية، يستخدم جسمك الطعام الموجود في جهازك الهضمي كوقود، يُفرز البنكرياس الجلوكاجون، مما يدفع الكبد إلى إفراز الجلوكوز للحفاظ على تدفق الطاقة. في الوقت نفسه، يرتفع مستوى هرمون الغريلين - الهرمون المسؤول عن الجوع - مما يجعلك تشعر بالرغبة في تناول الطعام.

12 ساعة

بعد حوالي 12 ساعة، تتغير استراتيجية الجسم، تُفرز الغدة النخامية هرمون النمو البشري (HGH)، الذي يلعب دورًا وقائيًا بمنع انهيار العضلات، إلى جانب انخفاض طفيف في درجة حرارة الجسم، ويتحول التمثيل الغذائي من الاعتماد على الجلوكوز إلى حرق احتياطيات الدهون، ويُشير هذا التحول إلى بدء الجسم في استخدام الدهون المُخزنة للحصول على الطاقة.

يحدث تجديد الخلايا من خلال الالتهام الذاتي وهو من أبرز العمليات التي تحدث خلال الصيام لفترات طويلة، ووفقًا لعيادة كليفلاند، فهي "عملية تنظيف طبيعية تبدأ عندما تتعرض خلاياك للإجهاد أو نقص العناصر الغذائية، وبصورة أساسية، تسمح عملية الالتهام الذاتي لجسمك بتفكيك وإعادة تدوير مكونات الخلايا القديمة أو التالفة، مما يساعد الخلايا على العمل بكفاءة أكبر ويعزز الصحة الخلوية العامة.

36 ساعة

وبحلول 36 ساعة، تصبح الدهون المصدر الرئيسي للطاقة لكل من الدماغ والعضلات، ويُنتج الجسم الكيتونات من عملية تحلل الدهون، والتي تُوفر مصدرًا بديلًا للطاقة للجلوكوز، مما يدعم صفاء الذهن والقدرة البدنية.

48 ساعة

على عكس ما يتوقعه الكثيرون، لا يستمر الجوع الشديد طوال فترة الصيام، يجد معظم الناس أن الجوع يخف بعد حوالي 48 ساعة. ومع هدوء نوبات الجوع، غالبًا ما يتحسن المزاج واليقظة، مما يُسهّل التركيز رغم نقص الطعام.

72 ساعة

بعد مرور 72 ساعة، من الضروري إعادة إدخال الطعام تدريجيًا، فالجسم استعاد توازنه، ويمكن أن تستمر فوائد الصيام - مثل تحسين وظائف الخلايا واستقلاب الدهون - حتى بعد استئناف تناول الطعام. على الرغم من فوائده المحتملة.

آثار جانبية

قد يُسبب الصيام آثارًا جانبية كالإرهاق والدوار والجفاف ورائحة الفم الكريهة، لا ينبغي الاستهانة به، ويُنصح باستشارة الطبيب قبل محاولة الصيام لفترات طويلة، خاصةً لمن يعانون من مشاكل صحية سابقة.