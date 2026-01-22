الكيوي أم البرتقال.. أيهما أفضل من حيث محتوى فيتامين سي؟

يُعد فيتامين سي مهماً لجهاز المناعة، وتكوين الكولاجين، وامتصاص الحديد، والحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية .

يحتاج الذكور البالغون إلى 90 ملليغرام (ملغ) من فيتامين سي يومياً، بينما تحتاج الإناث إلى 75 ملغ.

الكيوي والبرتقال مصدران لفيتامين سي، ورغم أن برتقالة متوسطة الحجم تحتوي على كمية من فيتامين سي تفوق ما تحتويه حبة كيوي متوسطة الحجم، إلا أن الكيوي يحتوي على كمية أكبر من فيتامين سي لكل غرام verywellhealth.

تحتوي البرتقالة الواحدة على 59.1 ملغ من فيتامين سي لكل 100 غرام من الفاكهة، بينما تحتوي البرتقالة المتوسطة على 70 ملغ، أما الكيوي فتحتوي الثمرة الخضراء متوسطة الحجم على 92.7 ملغ/100 غرام، بينما تحتوي ثمرة الكيوي الذهبية على 161.3 ملغ/100 غرام. 3

فائدة فيتامين سي

-إنتاج الكولاجين ، وهو بروتين يدعم الجلد والعظام والأربطة والأوتار

-يساعد الجسم على امتصاص الحديد وتخزينه

-الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول

-دعم جهاز المناعة

ما هي كمية فيتامين سي التي تحتاجها؟

تعتمد الكمية الموصى بها من فيتامين سي يومياً على العمر والجنس:

-الرضع من عمر 0 ​​إلى 6 أشهر: 40 ملغ

-الرضع من 7 إلى 12 شهرًا: 50 ملغ

-الأطفال من عمر سنة إلى 3 سنوات: 15 ملغ

-الأطفال من 4 إلى 8 سنوات: 25 ملغ

-الأطفال من 9 إلى 13 سنة: 45 ملغ

-المراهقون من سن 14 إلى 18 عامًا: 75 ملغ للذكور، 65 ملغ للإناث

-البالغون من عمر 19 عامًا فأكثر: 90 ملغ للذكور، 75 ملغ للإناث

-الحمل: 85 ملغ

-الرضاعة الطبيعية: 120 ملغ

ماذا لو لم تحصل على ما يكفي من فيتامين سي؟

يُسبب نقص فيتامين سي لفترة طويلة حالة تُسمى داء الإسقربوط، ورغم ندرة الإصابة به في معظم الدول المتقدمة، إلا أن داء الإسقربوط قد يؤدي إلى أعراض مثل الألم، وضعف العضلات، ونزيف اللثة، وفقدان الوزن، وظهور بقع حمراء أو نزيف حول بصيلات الشعر. 4

الكيوي وفوائده الصحية:

ثمار الكيوي صغيرة الحجم لكنها غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين C، الألياف، البوتاسيوم، فيتامين E والفولات، تساعد الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان على تحسين الهضم وعلاج الإمساك.

تأثير الكيوي على الجسم:

يساهم تناول الكيوي بانتظام في تعزيز امتصاص الحديد، وتحسين التعافي لدى الرياضيين، ودعم النوم بفضل احتوائه على الميلاتونين، كما أن الكيوي الذهبي غني بفيتامين E والفولات الضروريين للصحة العامة.

البرتقال ومكوناته الغذائية:

البرتقال غني بفيتامين C، والألياف، والفولات، والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكاروتينات، وهذه العناصر تدعم صحة القلب وتقوي الجهاز المناعي.

فوائد البرتقال للجسم:

يساعد تناول البرتقال بانتظام في نمو دماغ الجنين أثناء الحمل، خفض ضغط الدم والكوليسترول، تقليل خطر السرطان، ودعم الصحة المناعية عبر تقليل الالتهابات بفضل مركبات الفلافونويد.