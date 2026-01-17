أصحاب الشعر الأحمر يشعرون بالألم بطريقة مختلفة.. العلم يكشف السر

أظهرت الدراسات العلمية الحديثة أن أصحاب الشعر الأحمر، المعروفين بندرتهم وجاذبيتهم، يعالجون الألم بطريقة تختلف عن باقي سكان العالم، مما يجعلهم أكثر تميزا بيولوجيا.

ويشير الباحثون إلى أن هذا الاختلاف يعود إلى جين يُعرف باسم MC1R، المسؤول عن تحديد لون الشعر والبشرة والعينين، والذي يرتبط أيضا بالإحساس بالألم واستجابة الجسم لبعض العقاقير والمسكنات، وفقا لموقع zmescience.

ويعتبر الشعر الأحمر نادرا، حيث يوجد لدى 1-2% فقط من سكان العالم، ويتركز بشكل أكبر في شمال وغرب أوروبا، خاصة في الجزر البريطانية، حيث تصل نسبته في أيرلندا إلى 10% تقريبا.

ولطالما ارتبط الشعر الأحمر بسحر وجاذبية خاصة، لكنه كان يواجه في العصور الوسطى صورة سلبية، إذ كان يُنظر إلى أصحاب الشعر الأحمر على أنهم سحرة أو زنادقة.

وأظهرت الأبحاث أن بروتين MC1R يتحكم في إنتاج الميلانين، الصباغ المسؤول عن لون الشعر والجلد والعينين، ومع وجود نسخة متنحية من هذا الجين، ينتج صباغا أحمر يُعرف بـ pheomelanin، ما يمنح الشعر الأحمر لونه المميز، لكن هذا الجين لا يقتصر دوره على تحديد اللون فقط، إذ أظهرت الدراسات أنه مرتبط أيضا بإفراز الإندورفينات، الهرمونات التي تخفف الألم وتعزز الشعور بالمتعة، مما يفسر اختلاف شعور أصحاب الشعر الأحمر بالألم.

وأوضحت الدراسات أن هذا الاختلاف في معالجة الألم يظهر في عدة جوانب، فبينما يحتاج أصحاب الشعر الأحمر إلى نسبة أعلى من المخدر العام، تصل إلى 19% أكثر من غيرهم، فإنهم أقل حساسية لبعض أنواع الألم، مثل الصدمات الكهربائية، وأكثر مقاومة لألم الأطعمة الحارة، كما استجابت الفئران المصممة جينيا بشكل مشابه، مما يدعم فكرة أن الاختلافات البيولوجية لها أساس جيني واضح.

وعلى الرغم من مقاومتهم لبعض أنواع الألم، يُظهر أصحاب الشعر الأحمر حساسية أكبر تجاه آلام الأسنان، ويخافون أكثر من زيارة طبيب الأسنان، كما أن لديهم قابلية أعلى للإصابة ببعض الأمراض مثل التصلب اللويحي والتهابات بطانة الرحم وبعض أنواع السرطان، إلى جانب إنتاجهم لكميات أكبر من فيتامين د مقارنة بالآخرين، ما يمنحهم ميزة في مناطق شمال أوروبا ذات التعرض المحدود للشمس.

وفي ختام الدراسات، يؤكد الباحثون أن أصحاب الشعر الأحمر يتمتعون بميزات بيولوجية فريدة، تجمع بين قوة التحمل، والقدرة على التعامل مع بعض أنواع الألم، إلى جانب بعض نقاط الضعف الصحية.

وبينما يظل الكثير من الآليات غير مفهومة تماما، يظل أصحاب الشعر الأحمر مثار اهتمام العلماء والجمهور على حد سواء، ويستمرون في إثارة الفضول بسبب ندرتهم وجاذبيتهم وخصائصهم الفريدة.