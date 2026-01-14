الشواك الأسود.. جرس إنذار لاضطراب خطير في الجسم

البشرة تعتبر مرآة عاكسة بصمت للمشاكل الصحية، و التي بعضها قد يكون خطيراً للغاية.

يعد ظهور بقع داكنة مخملية على الجلد إشارة إلى مقاومة الأنسولين، وخطر الإصابة المبكرة بمرض السكري.

تعرف هذه البقع باسم الشواك الأسود، وترتبط بالسمنة، أو العوامل الوراثية، أو الاضطرابات الهرمونية، أو بعض الأدوية.

ورغم أنها غير ضارة، إلا أن التغيرات المفاجئة أو المستمرة تستدعي تقييماً طبياً وفحصاً لمستوى السكر في الدم، ويعتبرها الأطباء من أولى العلامات الظاهرة على صعوبة تنظيم مستويات السكر في الدم.

ووفقاً للخبراء، يمكن أن يظهر الشواك الأسود على طول ثنايا الجلد في أي مكان في الجسم، بما في ذلك المناطق خلف الرقبة، وتحت الإبطين، وحتى المرفقين أو خلف الركبتين، على شكل بقع داكنة سميكة خشنة الملمس.

يقول الأطباء إنه إذا أصبت بمرض الشواك الأسود، على الرغم من أنك تتمتع بصحة جيدة، فقد تكون هناك بعض الأسباب وراء ذلك:

-السمنة أو زيادة الوزن

-وجود تاريخ عائلي للمرض

-الانحدار من أصول معينة

هل يعني وجود الشواك الأسود بالضرورة الإصابة بمرض السكري؟

لكن هذه الحالة قد لا تعني الإصابة بداء السكري أو مقدمات السكري، إلا أنها قد تكون علامة على الإصابة به. لذا، يُنصح بإجراء الفحوصات واستشارة الطبيب عند ملاحظة أي من علامات فقدان الشهية العصبي.

ما الذي يسبب مرض الشواك الأسود؟

هناك العديد من الأسباب وراء فقدان الشهية العصبي، ومنها على سبيل المثال:

-الحالات المرتبطة بارتفاع مستويات الأنسولين في الدم مثل السمنة، ومقدمات السكري، أو داء السكري.

-بعض الأدوية، مثل حبوب منع الحمل أو الستيرويدات.

أمراض متعلقة بالغدة الدرقية.

-العلاج بهرمون النمو.

-علامات وأعراض مرض الشواك الأسود.

تتضمن بعض علامات وحالات مرض الشواك الأسود ما يلي:

-بقع من الجلد البني أو الأسود، إما في جميع أنحاء الجسم أو على بعض أجزاء منه

-بشرة ناعمة كالمخمل.

-زوائد جلدية.

-الحكة والجفاف.

-بقع جلدية ذات رائحة كريهة.

بحسب الأطباء، تظهر الأعراض تدريجياً على مدى شهور أو حتى سنوات، لكن إذا ظهرت هذه العلامات فجأة، يُنصح بمراجعة طبيب جلدية وإجراء فحص شامل، لأنها قد تكون أيضاً علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

هل تختفي البقع نهائياً؟

يقول الخبراء إنه على الرغم من أن هذه الحالة لا تزول من تلقاء نفسها، إلا أنك لست بحاجة إلى علاج طبي، إذا لم يكن هناك سبب كامن وراءها، فيمكنك حينها أن تقرر ما إذا كنت ترغب في علاج البقع الداكنة.

قد تلاحظ نتائج جيدة بعد العلاج حيث يمكن أن تصبح البشرة صافية، على الرغم من أن الأطباء يقولون إن البقع الداكنة قد لا تختفي تماماً.