النوم في العطلة يحافظ على الصحة النفسية

كشفت دراسة أمريكية أن السماح للمراهقين والشباب بالنوم لفترة أطول، خلال عطلة نهاية الأسبوع، لتعويض عناء أسبوع الدراسة أو العمل، يساعد في الحفاظ على صحتهم النفسية، ويقلل احتمالات إصابتهم بالاكتئاب.

ووجدت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من جامعة أوريجون الأمريكية أن المراهقين والشباب في الشريحة العمرية ما بين 16 و24 عاماً، الذين يحصلون على ساعات نوم أطول، خلال عطلة نهاية الأسبوع تتراجع لديهم احتمالات الإصابة ببعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب بنسبة 41%. واستندت الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية Journal of Affective Disorders، إلى بيانات الاستقصاء الوطني للصحة والتغذية في الولايات المتحدة.