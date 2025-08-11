حذف الطماطم من البيتزا فى ايطاليا يكلف 1.50 يورو

تعرض مطعم بيتزا في إيطاليا لانتقادات حادة لتقاضيه رسوما إضافية من أجل حذف أحد مكونات البيتزا.

وأثار هذا الأمر السباحة إلينا دي ليدو، عقب أن دفعت ليس فقط 14 يورو (نحو 16 دولارا) مثلما هو مكتوب في قائمة الطعام مقابل بيتزا في بلدة بيشيلي، ولكن 1.50 يورو إضافية بسبب عدم إضافة الطماطم.

واضطرت دي ليدو دفع 1.50 يورو إضافية لأنها طلبت بيتزا خالية من اللاكتوز.

ونشرت السباحة الأولمبية 31 عاما عبر حسابها على موقع انستغرام صورة لفاتورة الحساب، وكتبت: "دفعت 1.50 يورو مقابل شيء لم أتناوله حتى أمر محزن للغاية ومخزٍ، هل هذا قانوني؟"، وتناولت عدة صحف إيطالية الواقعة اليوم الاثنين. ولم يعلق مطعم البيتزا على الأمر .