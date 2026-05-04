حيلة ذكية لإطالة عمر البطاطا ومنع تلفها

في ظل تزايد الهدر الغذائي داخل المنازل، تبرز طرق بسيطة لكنها فعّالة في الحفاظ على الأطعمة الأساسية، وعلى رأسها البطاطس، التي تتعرض سريعًا للتلف إذا لم تخزن بالشكل الصحيح، وبينما يلجأ كثيرون إلى حفظها في أكياس بلاستيكية أو أماكن رطبة، تكشف توصيات حديثة عن حل أكثر فاعلية يتمثل في استخدام صندوق كرتوني، وفقًا لما أورده موقع “Times of India”.

وتعرف البطاطس بحساسيتها الشديدة للضوء والرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة، إذ يؤدي تعرضها للضوء إلى إنتاج مادتي الكلوروفيل والسولانين، ما يمنحها طعمًا مرًا وقد يشكل خطرًا صحيًا عند استهلاكها بكميات كبيرة.، كما أن الرطوبة الزائدة تسرع من عملية التعفن، ما يجعل التخزين السليم ضرورة للحفاظ على جودتها وتقليل الفاقد.

ويبرز الصندوق الكرتوني كخيار مثالي بفضل طبيعته المسامية التي تسمح بمرور الهواء والحفاظ على توازن الرطوبة، على عكس الأكياس البلاستيكية التي تحبس الرطوبة وتخلق بيئة مناسبة للتلف.

وعند وضع البطاطس داخل صندوق كرتوني في مكان بارد ومظلم، مثل خزانة المؤن، تتوفر لها الظروف المثلى التي تساعد على بقائها طازجة لفترة أطول.

ولضمان أفضل النتائج، يُنصح بعدم غسل البطاطس قبل تخزينها لتفادي زيادة الرطوبة، مع ضرورة إبعادها عن البصل بسبب الغازات التي يفرزها والتي تسرّع من تلفها. كما أن ترك الصندوق مفتوحًا جزئيًا أو إضافة طبقة من الورق داخله يساعد على تحسين التهوية والحفاظ على استقرار البيئة المحيطة.

بهذه الطريقة البسيطة، يتحول صندوق كرتوني عادي إلى أداة فعّالة لإطالة عمر البطاطس، في خطوة صغيرة تسهم في تقليل الهدر الغذائي وتحقيق استفادة أكبر من هذا المكون الأساسي في المطبخ.