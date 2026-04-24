احتفظ بخبزك طازجاً لأيام دون بلاستيك.. هل تعرف الطريقة؟

في وقت يلجأ فيه كثيرون إلى الأكياس البلاستيكية أو القماشية لحفظ الخبز، يكشف خبازون محترفون عن طريقة بسيطة ومفاجئة تساعد في الحفاظ على نضارته لأيام، دون الحاجة إلى أدوات معقدة أو مكلفة.

ويؤكد الخبراء أن المشكلة لا تكمن في نوع الخبز بقدر ما تتعلق بطريقة تخزينه، إذ يفقد الخبز طراوته وجودته نتيجة عمليتين أساسيتين وهما: خروج الرطوبة من داخله، وتغير بنية النشويات، ما يؤدي إلى جفافه أو قساوته سريعًا عند استخدام طرق تخزين غير مناسبة.

أخطاء شائعة

ويعد حفظ الخبز في أكياس بلاستيكية من أكثر الأخطاء شيوعًا، حيث تحبس الرطوبة داخله فتفقد القشرة قرمشتها، وتخلق بيئة مثالية لنمو العفن. وعلى النقيض، تسمح الأقمشة بخروج الرطوبة بسرعة كبيرة، ما يؤدي إلى جفاف الخبز من الداخل خلال وقت قصير.

الطريقة التي ينصح بها الخبازون تعتمد على استخدام كيس ورقي عادي، إذ يحقق توازنًا مثالياً بين الاحتفاظ بالرطوبة والسماح للخبز “بالتنفس”، ما يحافظ على قوامه ونكهته لفترة أطول. هذه الخطوة البسيطة قد تُطيل عمر الخبز ليوم إضافي أو أكثر.

ورغم اعتقاد البعض أن الثلاجة تحافظ على الطعام، إلا أنها تعد من أسوأ الأماكن لحفظ الخبز، إذ تسرع من جفافه بسبب تأثير البرودة على النشويات. لذلك يُنصح بحفظه في درجة حرارة الغرفة بعيدًا عن الحرارة المباشرة وأشعة الشمس.

كيس ورقي

إذا كان الخبز مقطوعًا، يفضل وضع الجزء المقطوع للأسفل على سطح صلب، ثم تغطيته بكيس ورقي بشكل غير محكم. أما الخبز الكامل فيوضع داخل الكيس مع ترك فتحة صغيرة تسمح بمرور الهواء.

تختلف مدة صلاحية الخبز حسب نوعه، فالخبز الفرنسي يفقد طراوته سريعا، بينما يدوم خبز العجين المخمر لفترة أطول بفضل كثافته وحموضته الطبيعية، أما الخبز الغني بالزبدة أو الحليب فيحتاج عناية أكبر لتجنب الرطوبة الزائدة.

حتى الخبز الجاف لا يعني نهاية صلاحيته، إذ يمكن تحويله إلى وصفات شهية مثل الخبز المحمص أو “الكروتون” للسلطات أو فتات الخبز لاستخدامه لاحقًا، كما يمكن إنعاشه برش قليل من الماء وتسخينه في الفرن لبضع دقائق.

في حال عدم استهلاك الخبز خلال يومين أو ثلاثة، ينصح بتجميده، حيث يوقف ذلك عملية التلف تمامًا، ويفضل تقطيعه مسبقا لتسهيل استخدامه لاحقًا دون الحاجة لإذابة كامل الكمية.

ويخلص الخبراء إلى أن تغيير عادة بسيطة، مثل استبدال البلاستيك بالكيس الورقي، يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في الحفاظ على جودة الخبز وتقليل الهدر، ما يجعل تجربة تناوله أفضل وأكثر استدامة.