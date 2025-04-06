سويسرا تسجل رقم قياسياً جديداً لتناول طبق الراكليت

سجل عشاق الجبن المذاب رقماَ قياسياَ جديدا لتناول طبق الراكليت، حيث شارك 4893 ضيفاً في الفعالية التي أقيمت في مدينة مارتيني بمنطقة فاليه السويسرية.

وقال إيدي بيليفار، منظم الفعالية، مساء أمس السبت "إنه نجاح مذهل! يا له من حماس من الجمهور ومن القائمين على كشط الجبن".

ويعود أصل الراكليت إلى منطقة فاليه السويسرية، وهو طبق يسخن فيه الجبن ويكشط الجزء المذاب منه، ويقدم عادة مع البطاطس المسلوقة.

وفاز الفرنسيون بلقب الراكليت في العام الماضي، عندما قدمت مدينة سانت إتيان الفرنسية هذا الطبق لأكثر من 2200 ضيف، ثم مرة أخرى لنحو 2500 ضيف منذ أسبوعين.

وقال صموئيل بونفان، مدير موقع معرض "ماي إكسبو" الذي استضاف الفعالية، إنه "لم يكن من الممكن أن نترك الرقم القياسي العالمي لأكبر راكليت للفرنسيين".

وأضاف بونفان أن الراكليت تراث ثقافي يعود أصله لمنطقة فاليه، وأن جبن الراكليت من فالي هو فريد من نوعه.

ووفقا للمنظمين، تم تخصيص 361 طاهيا متخصصا في طبق الراكليت في مدينة مارتيني لكشط الجبن المذاب ووضعه على الأطباق للضيوف البالغ عددهم 4893 ضيفا.