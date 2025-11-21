«دبي للموضة».. منصة مبتكرة للإبداع والتبادل الثقافي

أعلن أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، عن مشاركة المصممة العالمية الشهيرة ألبرتا فيرّيتي، كضيفة شرف في فعاليات نسخته المرتقبة في فبراير المقبل، لموسم خريف وشتاء 2026 – 2027.

وستكشف المصممة الإيطالية الشهيرة ألبرتا فيرّيتي، خلال أسبوع دبي للموضة، عن مجموعتها لخريف وشتاء 2026 في دبي، بتاريخ 1 فبراير المقبل، في خطوة بارزة، تقدّم من خلالها دار الأزياء العالمية «ألبرتا فيرّيتي» عرضها الكامل الأول من نوعه في المنطقة، بما يعكس مكانة دبي المتنامية، كإحدى أبرز عواصم الموضة في العالم، فضلاً عن إسهامها في تعزيز سُبُل التعاون الإبداعي بين أوروبا والمنطقة.

وتشتهر علامة «ألبرتا فيرّيتي» بأسلوبها الراقي، حيث نجحت في تحقيق شهرة عالمية واسعة، بفضل تصاميمها الأنيقة، التي تعكس الرقي الرفيع، وتركيزها على الأقمشة الخفيفة ذات الانسيابية اللافتة، وبراعتها في تصميم الأزياء الآسرة، التي تجسّد عراقة التصاميم الإيطالية.

وفي هذه المناسبة، أكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن أسبوع دبي للموضة، يسهم من خلال كل نسخة في ترسيخ مكانته العالمية الرائدة، منصّة مبتكرة للإبداع والتبادل الثقافي الغني، حيث يؤكد على مواصلة سعيه لبلوغ آفاق جديدة، باعتباره من أبرز الفعاليات على ساحة الموضة العالمية.

وقالت: «يفخر حي دبي للتصميم باستضافة دار الأزياء الإيطالية «ألبرتا فيرّيتي»، التي لطالما ارتبط اسمها بالأناقة والرقي والبراعة في التصميم، في إضافة قيّمة، تعكس ثقة دور الأزياء العالمية والمواهب الناشئة بدبي، ومكانتها المتنامية وجهة عالمية رائدة للإبداع والتميّز في عالم الموضة».

ومن جانبه، قال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: «تعكس مشاركة المصممة الإيطالية الشهيرة ألبرتا فيرّيتي، كضيفة شرف في النسخة المرتقبة من أسبوع دبي للموضة، المكانة العالمية المتنامية التي يحظى بها هذا الحدث البارز، الذي يُقام في دبي.

ويأتي هذا التعاون الرائد تأكيداً على إيماننا الراسخ بأن دبي تلعب دوراً ريادياً في رسم معالم الحوار العالمي في مجال الموضة». وقال لورينزو سيرافيني المدير الإبداعي لدار الأزياء الإيطالية «ألبرتا فيرّيتي»:

«يسرني ويشرفني أن أقدّم تصاميم علامة «ألبرتا فيرّيتي» الشهيرة للمرة الأولى في دبي. ولا شك أن هذه المدينة النابضة بالحياة والتنوع الثقافي الغني، والتزامها الراسخ بالتميز في عالم التصميم، يجعلان منها الوجهة المثالية لتقديم عرضنا الأول من نوعه في المنطقة».