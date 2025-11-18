«دبي للموضة» لموسم خريف وشتاء 2026 - 2027 فبراير المقبل

يعود أسبوع دبي للموضة مع نسخته الجديدة لموسم خريف وشتاء 2026 - 2027 إلى حي دبي للتصميم، في الفترة من 1 إلى 6 فبراير المقبل، حيث سيقدم برنامجاً حافلاً بعروض الأزياء الاستثنائية والفعاليات الحصرية التي تسهم في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة.

ويواصل أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، إسهامه بشكل ملحوظ في رسم معالم قطاع الأزياء العالمي وترك بصمته المميزة في مشهد الأزياء انطلاقاً من دبي، من خلال هذا الحدث العالمي البارز الذي يسبق فعاليات أسابيع الموضة العالمية في نيويورك ولندن وميلانو وباريس.

وستشارك في النسخة المرتقبة من أسبوع دبي للموضة نخبة من أبرز علامات الأزياء المحلية والإقليمية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن عدد من العلامات العالمية المشاركة من الهند وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، حيث ستقوم كل علامة بتسليط الضوء على تصاميمها الفريدة التي ستثري منصات العرض.

وتأتي النسخة المرتقبة من أسبوع دبي للموضة بعد النجاح المبهر الذي حققته نسخة ربيع وصيف 2026 المتميزة، والتي نجحت في استقطاب نخبة من المصممين من المنطقة والعالم وتنظيم العروض والفعاليات الخاصة في كل أنحاء دبي والجلسات الحوارية الملهمة في إطار برنامج «Thread Talks V.04» وبرنامج الجهات الراغبة بالشراء، فضلاً عن العديد من الفعاليات والأنشطة التسويقية.

وتَعِد نسخة خريف وشتاء 2026 – 2027 من أسبوع دبي للموضة عشاق الأزياء بمجموعة مميزة من العروض ومجموعات الأزياء المختارة والجلسات الحوارية الثرية مع رواد القطاع، لتسليط الضوء على مستقبل الاستدامة والشمولية والحرفية والأزياء الرقمية.

وبالإضافة إلى عروض الأزياء المقررة سوف تسهم فعاليات إطلاق المجموعات الحصرية وحفلات العشاء الخاصة والأنشطة الاستراتيجية لتعزيز شبكة العلاقات في ترسيخ مكانة أسبوع دبي للموضة وجهة رائدة للإبداع والأعمال.

وبالإضافة إلى الفعاليات التي سيجري تنظيمها في حي دبي للتصميم وعلى مستوى دبي، ستشمل النسخة المرتقبة من أسبوع دبي للموضة برنامج الجهات الراغبة في الشراء ومجموعة من العروض الخاصة والعروض الأولية للمجموعات الجديدة.

والتي من شأنها أن تسهم في وصول نخبة عالمية من أبرز الجهات الراغبة في الشراء من أوروبا وأمريكا، وغيرها إلى مجموعة من المصممين الذين يطمحون بالارتقاء بإبداعاتهم إلى الساحة العالمية. ويمنح برنامج الجهات الراغبة في الشراء في أسبوع دبي للموضة فرصاً حصرية للدخول إلى صالات العرض والمشاركة في العروض الأولية للمجموعات الجديدة وتقييم العلامات الناشئة.