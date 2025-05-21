«أسبوع دبي للموضة» ينطلق في سبتمبر

يعود «أسبوع دبي للموضة» في نسخته الجديدة لموسم ربيع وصيف 2026 في الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل في حي دبي للتصميم، الوجهة العالمية للإبداع التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تحتفي هذا العام بمرور أكثر من عقد على دورها في دعم قطاع التصميم والابتكار في دولة الإمارات والمنطقة.

ويعد «أسبوع دبي للموضة» الحدث الرسمي للأزياء في دبي، وأول فعالية تفتتح موسم عروض الأزياء العالمية قبل انطلاق أسابيع الموضة في نيويورك ولندن وميلانو وباريس، ما يعزز من مكانته محطة رئيسية على خريطة الموضة الدولية ومساهماً فاعلاً في تطوير مستقبل هذا القطاع المتغير.

وتأتي هذه النسخة المرتقبة بعد النجاح البارز، الذي حققته دورة خريف وشتاء 2025 - 2026، التي أقيمت في فبراير الماضي، وشهدت مشاركة نخبة من المصممين والعلامات التجارية العالمية، من أبرزهم المصمم الهندي مانيش مالهوترا، الذي قدم العرض الختامي، إلى جانب انضمام علامة «Les Benjamins» كعضو مراسل وعلامات دولية مثل «Paulo Sebastian».

ومن المقرر أن يشارك في نسخة ربيع وصيف 2026 أكثر من 30 مصمماً وعلامة أزياء من دول متعددة، تشمل فرنسا والهند وإيطاليا ولبنان وليبيا والإمارات والمملكة المتحدة وغيرها، حيث ستقدم كل علامة رؤيتها الإبداعية وثقافتها الخاصة على منصات العرض، ويواصل الحدث رسالته في تمكين المصممين والمواهب الإبداعية من الوصول إلى أسواق جديدة، والتواصل مع أبرز المشترين الدوليين، وتسليط الضوء على قضايا محورية في القطاع مثل الاستدامة والممارسات الأخلاقية والسرد الثقافي والتنوع.

كما يتضمن الحدث برنامجاً موسعاً، يضم عروض أزياء حصرية وفعاليات خاصة لإطلاق المجموعات الجديدة، وحفلات عشاء تجمع أبرز الشخصيات والعلامات الرائدة في عالم الموضة.