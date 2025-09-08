إبداع بصري ومضمون ثقافي في ختام أسبوع دبي للموضة

اختتم أسبوع دبي للموضة موسم ربيع وصيف 2026 فعالياته بيوم حافل بالعروض المميزة التي تركت بصمة واضحة، وجمعت بين الإبداع البصري والمضمون الثقافي. وقد انضم إلى اليوم الختامي عدد من أبرز الأعضاء المشاركين في الحدث، بينهم العلامتان التجاريتان «Lili Blanc» و«Weinsanto»، فيما اختتمت الفعاليات بعرض استثنائي من توقيع العلامة التجارية «Les Benjamins».

يعد أسبوع دبي للموضة الحدث الرسمي للموضة في دبي، حيث ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي.

تشكيلة موسم

افتتحت العلامة الراقية «Lili Blanc» فعاليات اليوم الختامي من أسبوع دبي للموضة بالكشف عن تشكيلتها لموسم ربيع وصيف 2026 تحت عنوان «She Boss Aura»، تكريماً للمرأة القوية التي تجمع بين الحضور الراقي والمؤثر.

وتنوعت التصاميم بين الشكل والانسيابية الراقية، مستخدمة أقمشة مثل الكريب، والحرير، والأورغانزا، والميكادو، مقابل خامات مميزة مثل الدنيم، والجلد النباتي، والترتر. أما لوحة الألوان، فجاءت لتعكس هذا التباين الأنيق، وتنوعت بين الأسود، والأبيض، والوردي، والفضي، والأزرق الداكن، لترسم مشهداً من الأنوثة والأناقة العصرية.

لمسة عصرية

قدمت دار «Weinsanto» الفرنسية عرضاً لافتاً يعكس الروح الباريسية بلمسة عصرية، من خلال تصاميم تميزت بخطوط درامية وتفاصيل معمارية مستوحاة من الفن المعاصر. وقدم العرض، الذي جاء برعاية اتحاد الأزياء الراقية في فرنسا «La Fédération de la Haute Couture et de la Mode»، مزيجاً رائعاً من الأزياء المسرحية والرؤية الفنية المبتكرة، ليؤسس لفصل جديد في مسيرة الدار ضمن مشهد الموضة في منطقة الشرق الأوسط.

أصالة وحداثة

شهدت المنصة تعاوناً فريداً بين علامة الأزياء اللبنانية «Emergency Room» والعلامة التجارية العالمية «Timberland»، في عرض أعاد تصور تصاميم الأحذية الأيقونية بأسلوب يمزج بين الأصالة والحداثة. وركز العرض على مفاهيم الاستدامة والحرفية، مع توظيف خامات معاد تدويرها وإعادة تصميم القطع الكلاسيكية بروح عصرية وشبابية، ليقدم رؤية جديدة تعيد تعريف التراث بأسلوب معاصر.

اختتمت العلامة التركية «Les Benjamins»، العضو المراسل في أسبوع دبي للموضة، فعاليات الأمسية بالكشف عن تشكيلتها لموسم ربيع وصيف 2025 تحت عنوان«El Gringo». واستهل العرض بقصة رمزية تجسد «غرينغو» – أي الأجنبي القادم من الشرق الأدنى – عند وصوله إلى المكسيك، حيث أعادت المجموعة تصور الحوار الثقافي بين الشرق والغرب من خلال تصاميم جريئة مستوحاة من أزياء الشارع، وزخارف هندسية، وخامات مشغولة بحرفية.

واستمدت الدار، التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها، إلهامها من رموز ثقافية شهيرة مثل «Frida Kahlo» و«Chavela Vargas»، وقدمت لوحة ألوان مستوحاة من رمال الصحراء ودرجات الأزرق، يكلل جمالها الكتان الخام، والتفاصيل المهدبة، والتطريزات الخرزية الدقيقة. وجاء العرض خاتمة بصرية آسرة، احتفت بمواضيع الإرث الثقافي والهوية المعاصرة.

يعزى نجاح أسبوع دبي للموضة إلى شراكاته الاستراتيجية مع نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك «SOUEAST»، الشريك الرسمي للنقل، و«Dyson»، الشريك الرسمي لتكنولوجيا تصفيف الشعر، و«Kiko Milano» الشريك الرسمي للمكياج، و«Waldorf Astoria»، الشريك الرسمي للضيافة.

وتعد وكالة التجارة الإيطالية الشريك التجاري الرئيسي لأسبوع دبي للموضة، في حين تعتبر «ميتا» الشريك الإعلامي الرسمي. وتقدم «Electra» و«Magnum» الدعم اللازم بصفتهما شريكي الإنتاج والموارد السمعية البصرية على التوالي.

ويحصل أسبوع دبي للموضة على دعم إضافي من «OHVU» للخدمات الإدارية، و«Fiji Water» كشريك للمياه الصحية، و«Grow Healthy Food» كشريك خدمات الطعام، و«Etcetera» لخدمات الإدارة الإضافية.