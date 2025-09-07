«دبي للموضة» يجمع المواهب الواعدة بعلامات الأزياء العالمية

شهد اليوم الخامس من أسبوع دبي للموضة مجموعة من العروض الاستثنائية لعلامات تجارية عدة.

ومثّل هذا اليوم منصةً التقت فيها نخبة من علامات الأزياء الراقية المعاصرة مع جيل واعد من المصممين المبدعين، في تجسيد ملموس للتنوع والابتكار الذي يزخر به مشهد الموضة في دبي.

وعادت وجهة التسوق الشهيرة «THAT Concept Store» للعام الثاني على التوالي بعرض مميز كشفت فيه عن تشكيلتها الجديدة من الأزياء النسائية الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2026.

وفي أجواء ساحرة ضمن قاعة «East Hall» في أسبوع دبي للموضة، تحوّل عرض الأزياء إلى احتفالٍ ضم مواهب التصميم العالمية والإقليمية. وتميّزت التشكيلة بتداخل فريد بين الأقمشة والقصّات، إذ تضمنت القوالب الرائعة والجينز المُعاد تصميمه، إلى جانب القصّات الانسيابية والشرائط المزخرفة.

وتألقت الألوان الربيعية لتضيف على الأزياء رونقاً خاصاً، في حين أضفَت الإكسسوارات المميزة – التي تنوعت بين المجوهرات الفاخرة والأحذية المذهلة– بُعداً آخر من الرقي والأناقة إلى الإطلالات. وأكّد هذا العرض مكانة «THAT Concept Store» كوجهة للذوق الرفيع في عالم الفخامة المعاصرة بتجسيدها مفاهيم التفرّد والابتكار.

ونجحت «Buttonscarves» في إبهار الجمهور بتشكيلتها الفريدة «Lucent Dusk» التي شكلت محطةً جديدةً في مسيرة العلامة الإندونيسية العالمية. وجاءت التشكيلة بألوان حيادية لتجسّد الفخامة باستخدام أقمشة الساتان والجاكار والتويد والقطن والأورجانزا، فيما أضفى التطريز الدقيق والنقوش البارزة مزيجاً متناغماً من التميز والرقي.

وشهد العرض إطلاق حقائب العلامة التجارية الشهيرة بتصاميمها الكبيرة التي تجمع بين التصميم العصري واللمسات الفنية.

في عرضٍ متميز يشكل مزيجاً من الرقي والجمال، قدّمت «Otté» تجسيداً ساحراً لمفهوم الفخامة. واستعرضت العلامة تشكيلتها الرائعة لموسم ربيع وصيف 2026 بتصاميم تنبض بالأناقة والحرفية المتقنة من خلال قصّات انسيابية ومريحة تزخر بألوان رائعة ومصنوعةٍ من أقمشة فاخرة. وجاءت الإطلالات لتعكس أناقة راقية في تجسيد واضح لفلسفة العلامة القائمة على الأناقة الواعية والذوق الرفيع.

وقدّمت علامة «Jasper Conran London» عرضاً يجسد روح الأناقة العصرية. ولطالما اشتهر المصمم «Conran» بحسّه البريطاني الراقي وخبرته العريقة في عالم الموضة وتصميم الأزياء والديكورات الداخلية، حيث استعرض أسلوبه المميز الذي يجمع بين الأسلوب المعاصر والألوان الجريئة والحرفية الاستثنائية على منصة عرض أزياء ربيع وصيف 2026.

وتضمّنت المجموعة فساتين متقنة التصميم وإكسسوارات راقية تعكس جوهر فلسفته في التصميم، والتي تتمحور حول ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في أناقة التصميم والاستخدام العملي والأنوثة.

وقدّمت المصممة تارا بابييلون عرضاً لافتاً ضمن أسبوع دبي للموضة، حيث كشفت عن تشكيلتها الجديدة من الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2026، والتي احتفت من خلالها بالتراث الثقافي والأنوثة المعاصرة.

وامتزجت عناصر العرض الفني بزخارف الأزهار المرسومة يدوياً، ورسومات الألوان المائية، إلى جانب الورود العراقية الأصيلة تكريماً للزهرة الوطنية في العراق، وجاءت كلها ضمن لوحة لونية من درجات الأزرق والفيروزي المستوحاة من طبيعة الشرق الأوسط.

خطف معهد الأزياء الرائد في المنطقة «FAD Institute» الأضواء يوم أمس، حيث اختتم الأمسية بعرض مميز ضم أكثر من 20 موهبة ناشئة في مجال تصميم الأزياء.

وتحولت منصة العرض إلى لوحة فنية نابضة بالحياة، حيث تم عرض مجموعات متنوعة من الأزياء الجاهزة. واستوحى المصممون مواضيعهم من التراث والعمارة والسريالية، وبذلك يستشرف العرض مستقبل الموضة كما يتصوره مصممو الجيل القادم في «FAD Institute».

ومن اللحظات المميزة التي شهدها اليوم الخامس من أسبوع دبي للموضة، عندما تحولت الأضواء من منصات العرض إلى عالم السيارات، وذلك خلال حفل الإعلان عن تعاون حصري بين المصمم الشهير وعضو أسبوع دبي للموضة «Michael Cinco» وعلامة السيارات الشهيرة «SOUEAST» حيث تم الكشف عن السيارة الفنية المميزة التي صممها «Cinco» بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين ووسائل الإعلام والشركاء.