اليوم الرابع من «دبي للموضة».. عروض عالمية برؤى مبتكرة

شهد اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة مجموعة من العروض الاستثنائية التي جسّدت تنوع الرؤى الإبداعية وتفرّد المصممين العالميين، وأساليبهم المبتكرة في الأزياء.

وقدّمت العلامتان الإندونيسيتان «Benang Jarum» و«Nada Puspita» تشكيلتيهما بحضور حسين باجيس، سفير جمهورية إندونيسيا لدى الإمارات؛ كما شاركت علامتا Jozeph«Diarbakrli» و«XD Xenia Design» للمرة الأولى.

وكشفت علامة «Mrs. Keepa»، أحد أعضاء أسبوع دبي للموضة، عن تشكيلتها لربيع وصيف 2026 بعنوان «The Getaway». وجسدت هذه التشكيلة روح الطبيعة بأسلوب سريالي، حيث برزت رسومات الفطر والأشكال النباتية ضمن تفاصيل دقيقة تمزج الكروشيه بالخياطة الانسيابية.

وجاءت الألوان متناغمة بين الدرجات الترابية واللمسات اللؤلؤية البراقة، بينما وفّرت القصّات توازناً متقناً بين القوة والنعومة لتجسد رؤية «Mariam Yeya» للحرية، وشغف الترحال، والتفرّد العصري.

وقدّمت «ديمة إياد»، أحد أعضاء أسبوع دبي للموضة، تشكيلتها لربيع وصيف 2026 خلال عرضٍ مميز جسّد فلسفتها القائمة على الاحتفاء بالجمال.

وتنوعت تصاميم التشكيلة بين القصّات الانسيابية والخامات اللامعة والطيّات البارزة التي أضفت لمسة مفعمةً بالرقي والأناقة العصرية. وأكدت العلامة من خلال هذه التشكيلة التزامها بتصميم أزياء تمنح كل امرأة شعوراً بالأنوثة والثقة والتألّق.

وقدمت علامة «Benang Jarum» تشكيلتها الفريدة «Opulent Bloom» لربيع وصيف 2026، والتي أعادت صياغة الرمزية الكلاسيكية للأزهار لتتحول من دلالة على الرقة والنعومة إلى أيقونة للقوة والهوية الفردية. وجاءت التصاميم بقصات انسيابية، وتفاصيل دقيقة، وألوان مستوحاة من الأزهار لتجسّد مزيجاً متناغماً تعكس روح التفرد والأناقة العصرية.

وقدّمت علامة «Nada Puspita» تشكيلتها الرائعة «Lace Poem» لموسم ربيع وصيف 2026، في استكشاف مدروس للأشكال والألوان والخامات، حيث تم تصميم كل تفصيل بعناية فائقة ليحمل معنى ورسالة عميقين.

واحتفت التشكيلة بقوة وحضور المرأة عبر استخدام لوحة ألوان نابضة شملت الأصفر، والبرغندي، والأزرق، والوردي، لتجمع بين الرقة والصلابة في كل تصميم، معززةً بذلك روح الأناقة والثقة لدى المرأة العصرية.

وفي أول مشاركة له ضمن أسبوع دبي للموضة، قدّم «Jozeph Diarbakrli» تشكيلته لربيع وصيف 2026 التي استمدت إلهامها من عالم هوليوود الساحر وأيقوناته الخالدة.

وجسدت التصاميم شخصية المرأة القوية، حيث سيطرت البدلات والأقمشة المتلألئة والقصّات الجريئة على منصة العرض لتحولها إلى مشهد سينمائي حقيقي يبرز تنوع الشخصيات الأنثوية، بدءاً من سيدات الطبقة الراقية وصولاً إلى النساء الملهمات.

وجاءت التشكيلة بمثابة احتفاء بالرموز السينمائية، حيث جسدت كل إطلالة جوهر الأناقة المستوحاة من سحر نجمات الشاشة الفضية.

وقدمت العلامة التجارية الكرواتية «XD XENIA DESIGN» أول عروضها في أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2026 من خلال تشكيلة «XD Couture: The Art of Making Clothes» التي جسدت درساً فنياً في الأناقة المعمارية.

واختتمت المصممة «LAMA JOUNI»، أحد أعضاء أسبوع دبي للموضة، فعاليات اليوم الرابع بعرض رائع جمع ببراعة بين الطابع العملي والجاذبية الفاخرة البسيطة.

إذ تميّزت التشكيلة بلوحة ألوان أحادية رائعة، وقدمت تصاميم أنيقة من الفساتين والقطع المنفصلة بقصات رائعة لتعكس مزيجاً متناغماً من الأناقة العصرية والكلاسيكية. واحتفت القصّات بالأنوثة العصرية من خلال تنوعها وقوتها الناعمة، مما يعزز جمالية التصاميم التي تشتهر بها العلامة في دمج الطابع العملي مع التصاميم الراقية.

كما تضمنت فعاليات اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة حفل عشاء «The Outsiders Perspective»، وهو أمسية خاصة أدارها «Jamie Gill»، المستشار الاستراتيجي لـ ـBArch ACA، ومؤسس «The Outsiders Perspective»، والمدير غير التنفيذي في مجلس الأزياء البريطاني.

وجمع هذا اللقاء نخبة من الشخصيات المؤثرة في عالم الموضة والأعمال لتبادل الأفكار، وتعزيز العلاقات، والاحتفاء بتنوع وجهات النظر التي تُشكل مستقبل هذا القطاع.