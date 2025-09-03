عروض متنوعة لأبرز دور الأزياء شهدها اليوم الافتتاحي من أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2026، الذي يستمر حتى 6 سبتمبر الحالي.

وبدأ الحدث فعالياته مع عرض افتتاحي ضم نخبة من المصممين الإقليميين والعالميين الذين قدموا رؤى إبداعية تجسّد تلاقي الثقافات والحرفية والابتكار.

وكانت الليلة الافتتاحية احتفالية حقيقية بالموضة، ودورها في سرد قصص ملهمة تتجاوز الحدود الثقافية والجغرافية، وتُجسّد رؤية أسبوع دبي للموضة منصة عالمية للإبداع والتنوع.

وينظم أسبوع دبي للموضة، حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي.

وافتتحت دار الأزياء الماليزية «Rizman Ruzaini» فعاليات الأسبوع، حيث كشفت عن تشكيلة «RIMBA» لموسم ربيع وصيف 2026، وهي تشكيلة تنتمي إلى فئة «ديمي كوتور» وتحتفي بمرور 20 عاماً على تأسيس الدار.

تستمد التشكيلة إلهامها من الغابات المطيرة المعمرة في جنوب شرق آسيا، حيث تجلت في تفاصيل أزيائها سكينة النباتات، وحيوية الكائنات البرية، وقوة نمر الملايو. وتميزت التشكيلة بألوان الأخضر الداكن.

والدرجات الترابية، والتفاصيل الجريئة، والتطريزات المتقنة التي تعكس تنوع البيئة الاستوائية. أما القصات فمزجت بين الرقة والقوة، لتبرز الحس الفني المتقن للدار.

وخلال اليوم الأول، كشفت المصممة الإماراتية، هبة جسمي، عن تشكيلتها الجديدة «Born to Rise» لموسم ربيع وصيف 2026، والتي تعيد رسم ملامح الأنوثة من منظور معماري أنيق يوازن بين النعومة والقوة.

وتمحورت التشكيلة حول القصات النحتية التي تعد من سمات الدار الأساسية، مع توظيف ألوان راقية شملت الذهبي، والمرجاني الصحراوي، والأخضر الفاتح، والكحلي الليلي، لتجسد صورة المرأة التي تفرض حضورها بهدوء وأناقة.

وتنوعت التفاصيل بين تطريزات الأزهار الدقيقة، والحواف المرصعة بحبات الكريستال، وطبقات الأورغنزا المتعددة، إلى جانب القصات الانسيابية التي تبرز جمال القوام. وجاءت التشكيلة كحوار بصري متناغم بين التراث العربي واللمسات العالمية في عالم الأزياء الراقية.

وقدّمت المصممة الهندية «Krésha Bajaj» أول عروضها العالمية ضمن أسبوع دبي للموضة من خلال تشكيلتها من الأزياء الجاهزة «The Archive of Hidden Things»، والتي حملت في تفاصيلها بصمة الهوت كوتور من حيث الدقة والحرفية العالية.

واشتهرت المصممة بتصاميمها الفاخرة لأزياء الزفاف والسهرة، حيث نجحت في ترجمة أسلوبها السردي وحرفيتها المتميزة إلى قطع جاهزة تجمع بين الفن والعملية. وتستوحي التشكيلة إلهامها من الطابع الشخصي، والمقتنيات الخاصة، والعمارة السريالية، وقُسمت إلى ثلاثة فصول سردية:

«Revelation»، و«Obsession»، و«Liberation»، تستعرض من خلالها مفاهيم الغموض والتعبير والتمكين. وتتنوع تصاميم التشكيلة بين القصات الانسيابية الناعمة والتفاصيل الهيكلية النحتية، بينما اتسمت لوحة الألوان برقي ودفء واضح، متنقلة بين الوردي الخافت.

والرمادي الداكن، والذهبي، والنحاسي المتوهج. وأكدت المصممة التزامها بالتصميم المستدام من خلال الإنتاج المحدود، واستخدام الأقمشة ذات المصادر المسؤولة، وإعادة تدوير بقايا الخامات لصناعة إكسسوارات فريدة تعزز من استدامة التشكيلة.

ويواصل أسبوع دبي للموضة فعالياته مع عروض مميزة لأبرز العلامات التجارية العالمية ومنها: FLTRD، وErick Bendaña وغيرها.