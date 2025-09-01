انطلاق «أسبوع دبي للموضة» لربيع وصيف 2026

انطلق مساء اليوم أسبوع دبي للموضة، الحدث الرسمي للموضة في دبي والذي ينظمه حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، حيث يقدم برنامجاً مميزاً لنسخة ربيع وصيف 2026.

ويواصل الحدث إلهام القطاع وترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة، عبر أسبوع كامل من العروض الحصرية، والأنشطة التفاعلية، وتبادل الرؤى والأفكار في عالم التصميم، مع تسليط الضوء على نخبة من المصممين العالميين والمواهب الناشئة من مختلف أنحاء العالم.

استهل الحدث فعالياته الليلة بعرض افتتاحي لعلامة الأزياء الماليزية الراقية «Rizman Ruzaini»، يليه عرض تقديمي للمصممة الشابة المقيمة في دبي «Heba Jasmi»، واستمر البرنامج مع العرض الأول للمصممة الهندية «Krèsha Bajaj»، المعروفة بتصاميمها الراقية والمتقنة.

أما يوم الغد فيشهد الحدث عروضاً مميزة لكل من العلامة التجارية التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها «FLTRD»، ومصمم الأزياء «Erick Bendaña»، والعلامة التجارية البولندية «Fioletowy»، حيث يقدمون جميعاً رؤى إبداعية متميزة على منصة العرض.

وبدورها تبرز عروض الأزياء المسائية لكل من العلامة التجارية الهولندية «Chic & Holland» والعلامة التجارية الألمانية «Maison Novague»، تنوع المواهب العالمية في مجالات التصميم.

ويركز الحدث يوم الأربعاء على التصاميم الإيطالية بشكل خاص، ضمن فعاليات «يوم التصاميم الإيطالية في دبي»، وتشهد النسخة الثانية من معرض «لا مودا إتاليانا: دبي إدشن»، الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع وكالة التجارة الإيطالية، عروض أزياء مميزة من علامات تجارية بارزة، كما يستعد «أعضاء أسبوع دبي للموضة» لتقديم فعاليات مميزة تثري برنامج الحدث، حيث تكشف كل من العلامتين التجاريتين «Mrs. Keepa» و«Dima Ayad» عن عروض أزياء حصرية، بينما تستعرض المصممة «Lama Jouni» أحدث تشكيلاتها.

ويشهد برنامج ربيع وصيف 2026 أيضاً مشاركة العلامات التجارية «Benang Jarum»، و«Nada Puspita»، و«Jozeph Diarbakerli»، و«XD Xenia Design»، فيما تقدم علامات مثل «That Concept Store» و«Buttonscarves» و«Otté» رؤى جديدة وجريئة تعكس روح الابتكار في عالم الموضة.

وقبيل ختام فعاليات الأسبوع سيُقام عرض خاص يجمع تشكيلات مميزة لعدد من المواهب اللافتة، إلى جانب عرض مرتقب للعلامة التجارية «Les Benjamins» التي انضمت إلى أسبوع دبي للموضة عضواً مراسلاً.

وتنطلق النسخة الرابعة من سلسلة الجلسات الحوارية “Thread Talks 3.0«في 3 سبتمبر، حيث تجمع نخبة من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع الموضة لاستكشاف التحولات المتسارعة في هذا المجال، انطلاقاً من دبي. ويقدَّم برنامج هذا الموسم بالشراكة مع»ميتا«، ومجلس الأزياء العربي، وحي دبي للتصميم، عبر حلقات نقاش حصرية يشارك فيها كبار الخبراء والمبدعين ورواد الابتكار، لتسليط الضوء على الفرص والتحديات التي تشكّل ملامح قطاع الموضة الحالي.

لا تقتصر فعاليات أسبوع دبي للموضة على عروض الأزياء فحسب، بل تشمل أيضاً مجموعة من الأنشطة الحصرية على مستوى المدينة، تجمع بين الموضة والإعلام والثقافة، وسط أجواء تفاعلية مفعمة بالإبداع، وتشمل أبرز فعاليات هذا الموسم عرضاً حصرياً من«Dyson» في حي دبي للتصميم، واحتفالاً خاصاً يقام بالتعاون مع «ITA x Level Shoes»، بالإضافة إلى أمسية راقية في «Etoile La Boutique Party»، كما يشهد الأسبوع فعاليات راقية لتعزيز سبل التواصل والتعاون داخل مجتمع الموضة في دبي، مثل حفل عشاء «Outsiders Perspective Dinner» الذي يستضيفه «Jamie Gill»، وغيرها من الأنشطة الأخرى المنسقة بعناية.

ويشهد أسبوع دبي للموضة أيضاً حفل إطلاق المشروع التعاوني المرتقب «Michael Cinco x SOUEAST»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين والشركاء العالميين، ويُتوَّج الحدث بعشاء خاص تستضيفه المديرة الإبداعية، سابرينا محي الدين وتقدّمه علامة «Lili Blanc»، احتفاءً بتشكيلة ربيع وصيف 2026 للعلامة.

وتسهم هذه التجارب معاً في توسيع نطاق تأثير أسبوع دبي للموضة ليصل إلى قلب المدينة، ما يرسخ مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع والتبادل الثقافي.

يتطلّع أسبوع دبي للموضة إلى تحقيق نجاح لافت في نسخته المرتقبة، مدعوماً بشراكات استراتيجية مع نخبة من أبرز العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك «SOUEAST»، الشريك الرسمي للنقل، و«Dyson»، الشريك الرسمي لتكنولوجيا تصفيف الشعر، و«Kiko Milano» الشريك الرسمي للمكياج، و«Waldorf Astoria»، الشريك الرسمي للضيافة.

وتُعدّ وكالة التجارة الإيطالية الشريك التجاري الرئيسي لأسبوع دبي للموضة، في حين تعتبر «ميتا» الشريك الإعلامي الرسمي، وتقدم «Electra» و«Magnum» الدعم اللازم بصفتهما شريكَي الإنتاج والموارد السمعية البصرية على التوالي.

ويحصل أسبوع دبي للموضة على دعم إضافي من «OHVU» للخدمات الإدارية، و«Fiji Water» كشريك للمياه الصحية، و«Grow Healthy Food» كشريك خدمات الطعام، و«Etcetera» لخدمات الإدارة الإضافية.