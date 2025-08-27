معرض «لا مودا إتاليانا» يتصدر أسبوع دبي للموضة

يتصدر معرض «لا مودا إتاليانا» بنسخته الثانية فعاليات أسبوع دبي للموضة الذي يقام من 1 حتى 6 من سبتمبر المقبل في حي دبي للتصميم، حيث تنطلق فعاليات «يوم التصاميم الإيطالية في دبي» في الثالث من سبتمبر، بمشاركة ستة من أبرز دور الأزياء الإيطالية التي ستعرض مجموعاتها الجديدة لموسم ربيع وصيف 2026.

وينظم الحدث وكالة التجارة الإيطالية بالتعاون مع أسبوع دبي للموضة، بمشاركة «الاتحاد الوطني لقطاع الحرف اليدوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا»، و«الرابطة الإيطالية للحرفيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة»، احتفاء بروح «صنع في إيطاليا» التي تمزج بين الحرفية الراقية والابتكار المعاصر.

وستشهد الأمسية عروضاً متتالية تبدأ مع دار «VP by Valentina Poltronieri» التي تقدم تصاميم زاهية بلمسة شبابية، تليها علامة «Le Twins» بتصاميمها الأنثوية المفعمة بالحيوية، ثم عرض لعلامة «Cose Di Maglia» التي تعيد صياغة الأزياء الكلاسيكية المحبوكة.

وأكد لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة، أن اختيار الإمارات منصة لعرض التصاميم الإيطالية يعكس مكانتها كسوق محورية للأزياء الفاخرة، مشيراً إلى أن صادرات الأزياء الإيطالية إلى الدولة نمت بنسبة 18.8% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 620 مليون يورو.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم، أن حي دبي للتصميم يعزز من خلال التعاون جسور الإبداع بين دبي وإيطاليا بما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للتصميم والموضة.