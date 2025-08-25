90 مصمماً يشاركون في «معركة الأزياء»

عرض 90 من عشاق الموضة تصاميم مصنوعة من الدانتيل والجينز والقطن والساتان وأخرى مُعاد تدويرها، ضمن فعالية «معركة الأزياء» التي أُقيمت السبت في المعرض الوطني للفنون في فنزويلا.

قدم المشاركون إطلالات جريئة تجمع بين تنسيقات غير مألوفة ولمسات عصرية.

وقال أليخاندرو كاسترو (28 سنة) الفائز في المسابقة: «الأمر يتعلق بالصمود في بلد لا ينسجم معك دائماً». وأضاف كاسترو: «للموضة في فنزويلا تقاليد عريقة، مرتبطة بتراثنا الاستعماري، وتنوعنا العرقي، وتأثيرات الثقافة الأمريكية».

وتضمّن الحدث الذي ركز على الثقافة المُدنية وثقافة الشارع، عروضاً لموسيقى الراب. وقال منظم الحدث ومصمم الأزياء ميغيل سوريانو: «نريد تعزيز الثقافة وإلهام عدد أكبر من الناس».