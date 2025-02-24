الإصدار الثاني من تشكيلة اتش آند ام المحدودة لصيف وربيع 2025





تعود تشكيلة اتش آند ام المحدودة الإصدار لموسم صيف/ ربيع 2025 بتصميماتها الرومانسية العصرية لتقدم في إصدارها الثاني تشكيلة من الملابس الأنيقة المناسبة للحفلات والاحتفالات. يضم هذا الإصدار بدلات بلمسات ناعمة وأنيقة تتميز بأزرار من اللؤلؤ. ولا تزال القفاطين والفساتين ذات التصميمات الضخمة تحظى بشعبية كبيرة وسط أزياء الموضة، حيث تأتي بتصميمات واسعة وانسيابية ومنسوجات رائعة ومتنوعة من حيث الملمس. إلا أن أكثر ما يميز هذه التشكيلة هي الأجزاء المعدنية ذات اللون الذهبي اللامع وأحجار الراين وحبات الترتر والخرز التي تجذب الأنظار إليها بطريقة راقية وأنيقة. يُطرح الإصدار الثاني من تشكيلة اتش آند ام ذات الإصدار المحدود لموسم ربيع/ صيف 2025 في متاجر مختارة وعبر الموقع الإلكتروني: hm.com ابتداءً من 20 فبراير.

تستوحي التشكيلة درجات ألوانها الأساسية من غروب الشمس بلمسات من اللون الأحمر، وتضم أيضاً مزيجاً رائعاً من درجات اللون البيج البارد مع الألوان الأحادية من اللون الأسود والأبيض لتمنحكِ إطلالة أنيقة ومتباينة. تتميز التشكيلة بمنسوجات فاخرة وأنيقة، مثل أقمشة الساتان شبه اللامعة والجاكار والأقمشة ذات الملمس البارز التي تُضفي لمسةً من الأناقة والفخامة على إطلالتكِ. كما تضم أيضاً طبعات متعددة الألوان تأتي بتشكيلتين من الألوان؛ وهما الأحمر والأبيض أو الفضي والأبيض. يضم الإصدار الثاني من التشكيلة قطعاً رئيسيةً أنيقة، منها طقم متناسق يتألف من فستان بدون أكمام بياقة عالية ومطرزة وقفطان بأساور ذات تصميم متباين، وفستان بلون أخضر داكن وأساور وحواف مزينة بشراشيب، ووشاح أبيض بغطاء رأس مع سروال بتصميم متناسق.

وقد صرحت روزي هارلو، مصممة منتجات الأزياء النسائية لدى اتش آند ام، قائلةً: "وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التشكيلة ذات الإصدار المحدود، تطلعنا إلى عالم الطبيعة واستلهمنا أفكارنا من أجواء الصحراء الجذَّابة، بمزيجها الترابي وألوان غروب الشمس الدافئة في تباين رائع مع الإطلالات العصرية بألوان الذهب والفضة المتلألئة. ستظل عميلاتنا اللاتي يتحلين بالقوة والثقة هن دائماً مصدر إلهامنا الكبير، لذلك؛ نسعى جاهدين إلى مساعدتهن على تعزيز شعور القوة لديهن عند ارتداء كل قطعة في أي مناسبة".