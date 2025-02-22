دبي وجهة أيقونية تستقطب عروض دور الأزياء العالمية

عززت دبي مكانتها وجهة أيقونية لعلامات الأزياء العالمية الرائدة، التي باتت تحرص على إقامة عروض الأزياء والأناقة فيها، وذلك بفضل طابعها العالمي الفريد الذي يحتضن مختلف الثقافات ويجمع بين ملامح الأصالة العريقة واللمسات العصرية.

وتلبي دبي حاجة أرقى العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع، وخصوصاً تلك التي تسعى لتوسيع حضورها العالمي واستقطاب جمهور متميز وأذواق متنوعة، وذلك بفضل أسواقها الفاخرة والحيوية المتنامية.

وفي السياق، كشفت علامة «زينيا» ZEGNA عن إطلاق تشكيلتها المرتقبة لصيف 2026 في دبي، ضمن أول عرض أزياء تُقيمه العلامة خارج إطار أسبوع الموضة في ميلانو. ومن المقرر الكشف عن التشكيلة الجديدة في 11 يونيو المقبل، لتقدم أجمل تصاميم العلامة في دبي، إحدى أشهر الأسواق الفاخرة وأكثرها حيويةً على مستوى العالم.

ويُقام العرض المرتقب بالتعاون مع الغرفة الوطنية الإيطالية للأزياء. ويُعد الفعالية الأهم ضمن برنامج يمتد لأسبوع كامل من التجارب الفريدة، التي حرصت «زينيا» على تصميمها لاستقطاب كبار العملاء وأصدقاء العلامة وعدد من الصحفيين العالميين.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: تألقت دبي كوجهة أيقونية رائدة في عالم عروض الأزياء والأناقة، وذلك بفضل طابعها العالمي الفريد الذي يحتضن مختلف الثقافات. ونجحت في تعزيز مكانتها كمنصة لأبرز العلامات التجارية الرائدة في هذا القطاع.

وتسعى دبي من خلال أسواقها الفاخرة والحيوية المتنامية، إلى ترسيخ مفهوم جديد للإبداع والامتثال لمعايير الاستدامة والابتكار الرقمي في مجال الموضة، مما يجعلها خياراً مثالياً للعلامات الطموحة.

وأضاف: يمثل اختيار شركة «زينيا» لإمارة دبي كحاضنة لمشاركة قصة نجاحها تحت عنوان «صُنع في إيطاليا» دليلاً واضحاً على مكانة دبي كعاصمة عالمية رائدة تجمع بين مفاهيم الجودة والتراث والرؤية الجريئة للمستقبل.

وقال غيلدو زينيا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «إرمينيجيلدو زينيا»: يسعدنا أن نكون أول من ينقل الفن والإبداع الإيطالي إلى دبي.

وقد وقع اختيارنا على دبي باعتبارها مركز العالم المعاصر، تتلاقى فيها الثقافات وتحتضن الأفكار المبدعة، وترسم ملامح مستقبلٍ أفضل، كما تجسّد رؤيةً متكاملة للرفاهية العصرية.

وقد توجهت أنظارنا إلى دبي بوصفها الوجهة الأمثل للتعبير عن نظرتنا وأهدافنا المستقبلية. ويترافق العرض المرتقب مع افتتاح نادي «فيللا زينيا» في دبي، وهي فعالية متنقلة خاصة بالعلامة. وتصل الفعالية إلى دبي بعد اختتام جولاتها في شانغهاي ونيويورك.