اختتام «دبي للموضة».. أزياء تقليدية بنكهة عصرية

اختتم أسبوع دبي للموضة فعاليات نسخته لخريف وشتاء 2025 – 2026 مع قائمة رائعة من عروض الأزياء، التي سلطت الضوء على مجموعة غنية من التقاليد المتوارثة والإتقان العالي في التصاميم المعروضة من كل أنحاء العالم.

وقدمت علامة «THAT Concept Store» عرضاً بمشاركة أكثر من مصمم جمع بامتياز بين الموضة والثقافة، تلاه عرض طغى عليه طابع الحنين إلى الماضي مع علامة «SaiJamin».

وأضفت علامة «Molato» طابعاً ساحراً على منصات العرض، من خلال مجموعتها من التصاميم الفريدة، التي جسدت الإرث الثقافي المغربي العريق.

واختتم الأسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم ومجلس الأزياء العربي، فعاليات موسم خريف وشتاء 2025 – 2026 مع عرض ختامي طال انتظاره للمصمم الهندي، مانيش مالهوترا، أيقونة الأزياء الراقية في عالم الموضة.

نخبة مصممين

جمعت علامة «THAT Concept Store» في عرضها المميز الليلة قبل الماضية نخبة من أبرز مصممي الأزياء على منصات عرض أسبوع دبي للموضة.

وضمت مجموعة الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2025 تصاميم علامة «Hellessy» الأنيقة والبسيطة، وقطع علامة «Christopher Esber» الراقية وتصاميم علامة «Khaite» الفاخرة، التي تعكس الإتقان العالي في الخياطة وأزياء علامة «Philosophy»، التي تجسد الأناقة والمهارات العالية.

وكشفت علامة «SaiJamin» عن مجموعتها الآسرة بعنوان «Adiyuh: Memories and Dreams»، والتي سلطت من خلالها المصممة، جاميليا أفاشاجوفا، صاحبة هذه العلامة الضوء على طفولتها وأثر والدها على حياتها المهنية.

ومزجت هذه المجموعة المستوحاة من أغنية قباردية قديمة بين الحنين إلى الماضي والتفاصيل الساحرة.

أزياء حضرية

قدمت علامة الأزياء الحضرية الفاخرة «Molato» مجموعتها بعنوان «Beldi Beneath the Waves»، والتي تجمع بين فن النسيج اليدوي العريق، وتصاميم الأزياء المغربية العصرية الراقية.

وتشير كلمة «Beldi» (بلدي) باللغة العربية إلى كل ما هو تقليدي ومصنوع باليد، ما يمنح شعوراً عميقاً بالفخر بالانتماء الثقافي المغربي.

وجسدت كل قطعة معروضة في هذه المجموعة سلاسة تدفق مياه البحر وتموجاته وانعكاساته الساحرة، في محاولة لتقديم الأزياء الراقية من زاوية مختلفة تختصر الأصالة والإتقان والابتكار في التصميم.

انضمت علامة «Les Benjamins» إلى قائمة المشاركين في أسبوع دبي للموضة للمرة الأولى عضواً معتمداً. وقدمت علامة الأزياء الفاخرة القائمة في إسطنبول مجموعتها الرائعة لخريف وشتاء 2025 بعنوان «Altai Turks/Altaicana» أمام حشود كبيرة في صالات العرض، مستمدة إلهامها من التقاليد والأساطير القديمة لدى شعب «ألتاي»، وهو من المجموعات الإثنية التركية الأصلية.