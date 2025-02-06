التنوع والتميز بطلا قصص أسبوع دبي للموضة

يواصل أسبوع دبي للموضة في اليوم الرابع من نسخته الجديدة لخريف وشتاء 2025 تسليط الضوء على التنوع والتميز في المجموعات المعروضة، والمصممين المشاركين على حد سواء، بدءاً من العلامة الروسية الشهيرة للأزياء «Viva Vox»، وصولاً إلى علامة «Lama Jouni»، التي تعد جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، وعرضها الآسر لمجموعتها، التي تجسد أسلوبها الأنيق والعصري.

وأبهرت علامة «CHOICE» الحاضرين بأزيائها المستوحاة من السبعينيات، في حين قدمت علامة «Riva» تصاميمها الأنيقة لربيع وصيف 2025 على منصات العرض قبل أن تختتم علامة «Michael Cinco»، التي تعد أيضاً جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، فعاليات اليوم الرابع مع عرض جسّد المهارات العالية، والإتقان الرفيع لصاحب هذه العلامة الشهيرة.

ويستمر أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الرسمي في دبي والأبرز في المنطقة، حتى مساء الغد في حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، وينظم حي دبي للتصميم، ومجلس الأزياء العربي هذا الحدث البارز ترسيخاً لمكانة دبي عاصمة عالمية للموضة.

أسلوب فريد افتتحت علامة «Viva Vox» الروسية فعاليات اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة مع مجموعة آسرة، تعكس الأسلوب المتميز، الذي تتفرد به هذه العلامة من خلال تصاميمها العصرية.

أزياء عملية

كشفت علامة «Lama Jouni»، التي تعد جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، عن مجموعتها لخريف وشتاء 2025 – 2026 أمام حشد كبير من وسائل الإعلام والجهات الراغبة بالشراء والمؤثرين، وعشاق الموضة. وقدمت علامة «CHOICE» مجموعتها لربيع وصيف 2025، المستوحاة من الأساليب الكلاسيكية السائدة في سبعينيات القرن العشرين.

أناقة ورقي

وجمعت مجموعة الأزياء النسائية لربيع وصيف 2025 من علامة «Riva» بين الأناقة الخالدة والرقي في التصاميم المعاصرة.

وتألقت ملكة جمال العالم لعام 2024 فيكتوريا شارفي إلويج على منصة عرض أسبوع دبي للموضة، من خلال مجموعة أزياء علامة «Michael Cinco» الشهيرة لخريف وشتاء 2025، وتميزت هذه المجموعة بالفساتين الراقية المزينة بتطريزات متقنة، وأقمشة البروكايد الغنية والتصاميم الجذابة.

برنامج الجهات الراغبة بالشراء

ونجح أسبوع دبي للموضة خارج منصات العرض في مد جسور التواصل الفعال بين المصممين وتجار البيع بالتجزئة، من خلال برنامج الجهات الراغبة بالشراء، والذي يستمر في حي دبي للتصميم، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير.

وتوفر هذه المنصة الحصرية بيئة مثالية للتواصل والتعاون الفعال بين أبرز خبراء القطاع والمواهب الناشئة، بما يعزز القدرة على اكتشاف المواهب والتواصل معها.

ويشمل برنامج الجهات الراغبة بالشراء، إلى جانب المصممين المشاركين في عروض الأزياء المقررة خلال أسبوع دبي للموضة، مواهب بارزة على غرار «Amer» (لبنان) و«Amina Galal» (مصر) و«Bil Arabi» (الإمارات العربية المتحدة) و«Born Outside Italy» (الإمارات العربية المتحدة/إيطاليا) و«Elise» (الكويت/باريس) و«Emergency Room» (لبنان) و«Ilyes Ouali» (لندن) و«Joanna Laura» (لبنان) و«Late for Work» (المغرب) و«Yassmin Saleh» (الإمارات العربية المتحدة/لبنان).