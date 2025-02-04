اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة.. عروض متنوعة تتميز بالأناقة والفخامة

تضمّن اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لخريف وشتاء 2025 – 2026، الذي يُقام في حي دبي للتصميم لغاية 6 فبراير الجاري، مجموعة متنوّعة وغنية من أبرز المصمّمين العالميين والإقليميين، الذين قدّموا مجموعاتهم المميزة على منصّات العرض في حي دبي للتصميم.

وقدّمت علامة «Etoile La Boutique» عرضاً حصرياً كشفت من خلاله النقاب عن مجموعتها الساحرة والمختارة بعناية، من إعداد أكثر من مصمّم بعنوان «Twilight to Midnight».

وتميزت المجموعة بالتنوّع الغني في التصاميم، التي تعكس أناقة فساتين السهرة وسحرها.

وقدّمت علامة «BLSSD»، التي تُعدّ جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، مجموعتها الجديدة والمبتكرة في اليوم الثالث من هذا الحدث العالمي البارز.

وقد نجحت علامة الملابس الشعبية والجاهزة، التي انطلقت من دولة الإمارات العربية المتحدة وحققت شهرةً واسعةً فيها، في إبهار الحاضرين في صالات العرض بأنماطها التجريبية وألوانها الموسمية وتصاميمها، التي تجسّد النهج الإبداعي الكلاسيكي الذي تعتمده هذه العلامة في تصميم الأزياء الشعبية العصرية التي تخرج عن المألوف.

وأسرت مصمّمة الأزياء البريطانية العراقية تارا بابيلون، صاحبة علامة «تارا بابيلون» والمقيمة في نيويورك، الحاضرين في صالات العرض من خلال مجموعتها المميّزة بعنوان «Princess of Thieves» لخريف وشتاء 2025.

وقد نجحت مجموعتها، التي تضمّ نقشات أشجار النخيل المستوحاة من منطقة الشرق الأوسط ودرجات اللون الأخضر.

وقامت تارا بابيلون بنسج نقشات الصحراء على أقمشة قطنية مُعاد تدويرها، باستخدام تقنيات النسج والطباعة والمعدات وأدوات الكروشيه، لإعداد قطع شتوية أنيقة ومستدامة.

وكانت النتيجة النهائية عبارة عن مجموعة من التصاميم الأنيقة والمريحة، التي تجمع بين الملمس الجميل والنقشات المفعمة بالحياة والاستدامة، بلمسة ساحرة من منطقة الشرق الأوسط.

واحتفت علامة «ديما عياد»، التي تُعدّ جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، بالتنوّع وتمكين المرأة من خلال أساليب هذه العلامة الكلاسيكية التي تحاكي كافة التفضيلات وتلائم مختلف الأحجام والأشكال.

وقد امتازت هذه المجموعة بألوانها الموسمية الساحرة، بما في ذلك درجات الألوان الغنية وألوان الباستيل الزاهية، علماً أنه ساهم في إعدادها نخبة من المصمّمين العصريين ذوي الذوق الرفيع، والذين يركّزون على التصاميم الجذّابة والأقمشة الفاخرة التي تلائم المرأة على اختلاف تفضيلاتها.

وجسّد هذا العرض الملهم التزام «ديما عياد» الثابت بإعداد التصاميم التي تحاكي كافة الأذواق والأشكال والأحجام وتقدّم تصاميم ذات الأناقة الفريدة.