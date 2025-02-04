اليوم الثاني من أسبوع دبي للموضة.. أناقة واستدامة

شهد أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، ويستمر لغاية 6 فبراير الجاري، برنامجاً حافلاً من الفعاليات في يومه الثاني، حيث سلّط الضوء على نخبة من المصممين الناشئين والمشهورين.

وفي السياق، سلّط معهد نيويورك للأزياء بالشراكة الاستراتيجية مع كلية «London School of Trends» الضوء على الجيل الجديد من المواهب الناشئة في عالم الموضة.

حيث قدم مجموعة من المصمّمين الشباب خلال أسبوع دبي للموضة عرضاً مشتركاً بعنوان «Launchpad»، جسّدوا خلاله التنوّع الثقافي الذي تتغنّى به الهند، واستعرضوا مجموعات مبتكرة تجمع بين الأزياء الفاخرة والمستدامة في الوقت نفسه.

وألقت هذه المجموعة المؤلفة من 40 قطعة الضوء على الحرف اليدوية التقليدية، مثل المنسوجات اليدوية والتطريزات الفاخرة والتصاميم الأنيقة والعصرية، أمام جمهور عالمي بحرفية عالية وباستخدام أقمشة صديقة للبيئة وتصاميم بلمسات مبتكرة.

وكان هذا العرض الملهم خير دليل على التزام أسبوع دبي للموضة بدعم المواهب الناشئة وتعزيز الحوار الثقافي، بما يسهم في رسم مستقبل قائم على التنوّع وإتاحة الفرص في قطاع الموضة.

وشاركت علامة «باولو سيباستيان» في أسبوع دبي للموضة بصفتها العلامة الأسترالية الأولى التي تتواجد في هذا الحدث البارز، وذلك من خلال عرض أزياء حصري لنخبة مختارة من المدعوّين. وجسّدت مجموعة خريف وشتاء 2025 الأسلوب الذي يتفرّد به المصمّم صاحب هذه العلامة المرموقة، والذي يجمع بين الرومانسية والأناقة العصرية والتصاميم الساحرة والتفاصيل التي تحاكي قصصاً من نسج الخيال.

وعكست كلّ قطعة في هذه المجموعة الحرفية العالية التي يتمتّع بها مصمّم هذه العلامة، الذي نجح في إضفاء لمسة من الابتكار والحداثة على التصاميم التقليدية.

وأبهر المصمم فيكتور وينسانتو صاحب علامة «وينسانتو»، التي تُعد جزءاً من لجنة أسبوع دبي للموضة، والتي يقدّمها الاتحاد الفرنسي للأزياء الراقية والموضة، الحاضرين بمجموعته بعنوان «Cauchemar in the Kitchen».

وعكست هذه المجموعة النقشات الزاهية التي تشتهر بها تصاميمه، بألوان راقية تضمّنت البيج والوردي والبني والأسود والأبيض وتطريزات منفّذة بحرفية عالية ومستوحاة من الفنّ الحديث لتزيين القمصان والفساتين.

وسلّطت علامة «أنطوان القارح» الضوء بأسلوب شاعري بامتياز على التناغم بين النور والظلمة، من خلال مجموعته بعنوان «The Guardian Shadow».

واستمدّ المصمّم صاحب هذه العلامة الرائدة إلهامه من الظلال التي ترافق الإنسان دائماً. وأضفى المصمّم أنطوان القارح، صاحب هذه العلامة الشهيرة، لمسات من الواقعية والحيوية على كلّ قطعة.