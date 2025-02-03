أسبوع دبي للموضة.. أزياء ساحرة مفعمة بألوان الحياة

انطلقت، أول من أمس، فعاليات أسبوع دبي للموضة بنسخته الجديدة لخريف وشتاء 2025، والذي ينظمه حي دبي للتصميم، ومجلس الأزياء العربي، ويستمر لغاية 6 فبراير الجاري.

وشهد اليوم الأول من الحدث العديد من العروض المذهلة، حيث نجحت المصممة المبدعة صاحبة علامة «زينة زاكي» من جديد في لفت أنظار المشاركين في هذه النسخة من أسبوع دبي للموضة، من خلال عرضها المذهل لأزياء ضجت أناقة ورقياً وجمالاً.

وقدمت المصممة زينة زكي مجموعة غنية من الأزياء الآسرة بألوان مفعمة بالحياة، بدءاً من الفساتين ذات الأقمشة المنسدلة وصولاً إلى الأزياء، التي تظهر المرأة بأبهى إطلالة، حيث جسدت كل قطعة معروضة الجمال والرشاقة والثقة بالنفس والرقي في التصميم، وقد أثبتت العلامة من جديد براعة المصممة زينة زكي وحرفيتها العالية، بما يعزز مكانتها الرائدة ضمن قطاع الأزياء المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويرفع سقف التوقعات لقائمة فعاليات الموضة المرتقبة في دبي.

وكانت مجموعة المصمم توتون جانوار صاحب علامة «توتون» لعام 2025، تجسيداً واضحاً لتأثر المصمم بالتطورات والتحديات، التي يشهدها العالم اليوم.

وقد واصل المصمم صاحب هذه العلامة سعيه للبحث عن هدفه الحقيقي، ومصدر إلهامه في عالم اليوم المليء بالتحديات.

وقد استمد إلهامه عند تصميم هذه المجموعة من إصرار الحرفيين على الحفاظ على مثل هذه العادات التقليدية العريقة، لابتكار تصاميم ساحرة، تعكس الأصالة والحداثة في آن معاً.

شاركت علامة «مانيل» في أسبوع دبي للموضة للمرة الأولى، من خلال تقديم مجموعتها بعنوان «Paris Day to Night»، والتي تأتي تخليداً للجذور الباريسية، وتأكيداً على الدور المتنامي لقطاع الموضة في دبي.

وقد جمعت هذه المجموعة بين الخياطة الأنيقة والأقمشة الفاخرة والتصاميم المرنة.

واستوحى المصمم المبدع صاحب علامة «أنجيلو إيستيرا»، التي تحمل اسمه مجموعته المميزة، التي قدمها في الليلة الافتتاحية لأسبوع دبي للموضة من رحلته الملهمة إلى موسكو وطريق الحرير التاريخي.

وقد دمج المصمم الفلبيني المعروف باهتمامه الكبير بالتاريخ والثقافة بين التصاميم الروسية التقليدية، والأزياء بلمسة شرقية، في خطوة ترمز إلى خطوط التجارة القديمة، التي كانت تربط بين الشرق والغرب.