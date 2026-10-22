انطلاق فعاليات أسبوع دبي للموضة لموسم ربيع وصيف 2027





انطلق، اليوم، أسبوع دبي للموضة، حدث الأزياء الرائد في المنطقة، بنسخته الجديدة لربيع وصيف 2027، في حي دبي للتصميم، حيث يقدم مجموعة واسعة من آخر صيحات الموضة على مدار خمسة أيام من الفعاليات، وعروض الأزياء الحصرية.



تستمر فعاليات أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي، لغاية 26 أكتوبر، ويستقطب هذا الحدث مجموعة من المواهب الناشئة في عالم التصميم، ونخبة من ألمع مصممي الأزياء على مستوى المنطقة والعالم.



وفي إطار سعي أسبوع دبي للموضة إلى توسيع نطاقه، واستقطاب المواهب من أسواق جديدة للموضة، يشارك في هذا الموسم مجموعة غنية من المصممين وعلامات الأزياء من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وذلك إلى جانب نخبة من العلامات من أسواق عالمية مثل كولومبيا وفرنسا والهند وأوكرانيا وكوريا الجنوبية وفيتنام، والتي تضيف بُعداً دولياً ورؤى مبتكرة إلى مشهد الموضة في المنطقة.



يشارك المصمّم الكويتي يوسف الجسمي في أسبوع دبي للموضة للمرة الأولى، مفتتحاً فعاليات موسم ربيع وصيف 2027، وبرنامجه الغني بعروض الأزياء والفعاليات المختارة التي ستستمر لمدة خمسة أيام.

وتشهد عروض هذه الليلة مشاركة المصممة سارة بيدرام من دولة الإمارات، والمصممة الهندية بالّافي بوري، ومصمّمة الأزياء الهندية الراقية كريشا باجاج، التي تتعاون مع علامة المجوهرات الفاخرة «Alok Lodha Jewels»، لتقديم مجموعة أزيائها لهذا الموسم.



ويعود برنامج الجهات الراغبة بالشراء من جديد مع موسم ربيع وصيف 2027 من أسبوع دبي للموضة، لمنح المصممين فرصة التواصل مع شبكة واسعة من الجهات الراغبة بالشراء على مستوى المنطقة، بما يدعم أهدافهم لتحقيق النمو والتوسع نحو أسواق جديدة.



وتشمل فعاليات أسبوع دبي للموضة أيضاً عدداً من اللقاءات الخاصة وفرص التعاون، بما في ذلك تخصيص مساحة مؤقتة داخل متجر Harvey Nichols لاستعراض مجموعة مختارة من علامات الموضة في المنطقة لمدة شهر كامل.

وتعزيزاً لنجاح موسم ربيع وصيف 2027 يتعاون أسبوع دبي للموضة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في مجالات التجميل وتصفيف الشعر والموسيقى والضيافة والأطعمة والمشروبات والإنتاج، بما في ذلك «KIKO Milano» (شريك المكياج)، و«Schwarzkopf» (شريك تصفيف الشعر)، و«Spotify» (شريك البثّ الموسيقي)، و«Delano Dubai» (الشريك الفندقي)، و«Joe & The Juice» (شريك الأطعمة والمشروبات)، و«Electra» (شريك الإنتاج)، و«Magnum» (شريك تقنيات الصوت والصورة)، و«Gigi» (شريك الضيافة).