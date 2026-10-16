أسبوع دبي للموضة يستكشف آفاقاً جديدة في عالم الأزياء



يعود أسبوع دبي للموضة، حدث الأزياء الرائد في المنطقة، إلى حي دبي للتصميم في الفترة من 22 إلى 26 أكتوبر الجاري، ليقدم في نسخته الجديدة لربيع وصيف 2027 برنامجاً غنياً من الفعاليات التي تشارك فيها نخبة من ألمع المواهب المحلية الناشئة وأبرز المصممين في المنطقة والعالم من مختلف أسواق الموضة.

ويستكشف أسبوع دبي للموضة في هذا الموسم آفاقاً جديدة في عالم الأزياء، بمشاركة مصممين وعلامات أزياء من أذربيجان وكولومبيا والأردن وكوريا الجنوبية وفيتنام وبورتوريكو والكويت ومصر والهند وفرنسا وأوكرانيا، إلى جانب نخبة من ألمع المواهب الإبداعية من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. ولن تقتصر فعاليات أسبوع دبي للموضة على منصّات العرض فحسب، بل ستشمل مناطق مختلفة في دبي من خلال برنامج حافل بالفعاليات يعزز فرص التبادل الثقافي والتواصل والحوار.

ويواصل أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم، وجهة الإبداع العالمية الرائدة التابعة لمجموعة تيكوم، ومجلس الأزياء العربي توفير منصة رائدة تتيح للمصمّمين الناشئين والبارزين على الساحة العالمية ترسيخ حضورهم في المنطقة والتواصل مع مجموعة عالمية من عشّاق الموضة والجهات الراغبة بالشراء ورواد القطاع.

وفي هذه المناسبة، أكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أن أسبوع دبي للموضة يواصل مسيرة تطوره ونموه مع كل نسخة جديدة، مستقطباً طيفاً واسعاً من الرؤى الإبداعية ومعززاً دوره منصة عالمية للتعاون والتبادل الإبداعي. وقالت: «تجسد نسخة ربيع وصيف 2027 من أسبوع دبي للموضة مكانة دبي وجهةً إبداعيةً عالميةً وإحدى أبرز عواصم الموضة في العالم، إذ تسهم في تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين مختلف جهات القطاع وفتح آفاقٍ جديدة أمام المصممين وألمع المواهب من كافة أنحاء العالم للنمو وتحقيق المزيد من النجاح».

ومن جانبه، قال جاكوب أبريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس الأزياء العربي: «نفخر بتقديم برنامج فعاليات متكامل لموسم ربيع وصيف 2027 من أسبوع دبي للموضة، يعكس مكانة قطاع الأزياء في المنطقة وتنوعه وطموحاته المتنامية. ويشارك في هذا الموسم نخبة من علامات الأزياء العالمية التي تثري مشهد الموضة برؤى غنية، إضافة إلى برنامج الجهات الراغبة بالشراء والشراكات الواعدة التي من شأنها أن تضفي بعداً جديداً على فعاليات أسبوع دبي للموضة. ونؤكد في مجلس الأزياء العربي التزامنا من خلال هذه المنصة الرائدة بمواصلة الإسهام في ترسيخ مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للأزياء والموضة».

سيشارك في موسم ربيع وصيف 2027 من أسبوع دبي للموضة مجموعة متنوعة من المصممين وعلامات الأزياء، التي تضم «يوسف الجسمي» (الكويت)، «وكيل» (أوكرانيا)، و«ليلي بلانس» (الإمارات العربية المتحدة)، و«Kuni» (الإمارات العربية المتحدة)، و«سارة بيدرام» (الإمارات العربية المتحدة)، وغيرها الكثير.

أما برنامج الجهات الراغبة بالشراء والذي يجري تنظيمه على هامش فعاليات موسم ربيع وصيف 2027 من أسبوع دبي للموضة، فيستقطب نخبة من أبرز الجهات في المنطقة وممثلين عن متاجر عالمية كبرى متعددة الأقسام ومنصات التسوق الإلكتروني، بما يدعم المصممين الراغبين بتوسيع نطاق أعمالهم ودخول أسواق جديدة.

وفي إطار تعزيز فعاليات موسم ربيع وصيف 2027 خارج حدود منصات العرض، يتعاون أسبوع دبي للموضة مع علامة «Harvey Nichols» لتنظيم فعالية حصرية مؤقتة داخل المتجر، تمتد حتى 31 أكتوبر الجاري وتقدم مجموعة مختارة من علامات الأزياء الناشئة والبارزة في المنطقة.

وتعزيزاً لنجاح موسم ربيع وصيف 2027، يتعاون أسبوع دبي للموضة مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين في مجالات التجميل وتصفيف الشعر والموسيقى والضيافة والأطعمة والمشروبات والإنتاج.