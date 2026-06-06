«الأزياء الدولي» في دبي يمزج ألق التشكيل بالموضة

في تجربة فنية غير مسبوقة احتضنتها دبي مؤخراً، التقى عالَم الأزياء بالفن التشكيلي في مساحة إبداعية واحدة، ضمن فعالية استحضرت حواراً بصرياً وروحياً بين خيط المصمم وفرشاة الفنان، لتقدم للجمهور حدثاً استثنائياً يتجاوز حدود المعارض التقليدية وعروض الأزياء المعتادة، وذلك ضمن «أسبوع الأزياء الدولي»، الذي تنظمه وتديره مديرة مدرسة الأزياء تجولي شيشانيا، حيث تضمن عرضاً فنياً يحمل عنوان «مدارات الروح» للفنان التشكيلي وضاح السيد، في حدث يعد الأول من نوعه في دبي، لما يقدمه من دمج مبتكر بين عروض الأزياء واللوحات الفنية على خشبة واحدة.

وقامت فكرة الفعالية على تقديم تجربة متكاملة يتجاور فيها الفن التشكيلي والموضة في مشهد واحد؛ إذ تقدم العارضون على المسرح حاملين اللوحات الفنية جنباً إلى جنب مع الأزياء، في صيغة تفتح آفاقاً جديدة للتفاعل بين الفنون البصرية المختلفة.

وتمحورت الأعمال التشكيلية لوضاح السيد، حول صورة المرأة بوصفها رمزاً روحياً وإنسانياً متسامياً. فمن خلال مجموعة من اللوحات التي تستلهم الأبعاد الصوفية، تجلت «امرأة النور» بوصفها انعكاساً للروح، فيما ظهرت «امرأة الأزل» بملامح هادئة وعيون متجهة نحو التأمل والسكينة، في رؤية فنية تجاوزت الصورة النمطية للأنوثة نحو أفق أكثر عمقاً واتساعاً.

وطرح الحدث تساؤلات جمالية وفكرية حول الجمال الروحي، بعيداً عن الأطر التقليدية المتكررة، في محاولة لإعادة قراءة مفاهيم الجمال من منظور فني وإنساني مختلف، إذ ضم معرض «مدارات الروح» 10 لوحات جدارية تنوعت بين التجريد الروحي والبورتريه الصوفي والخط التشكيلي، وجسدت كل لوحة وجهاً مختلفاً للمرأة.

كما تضمن الحدث عرض أزياء شارك فيه 6 مصممين يقدمون تصاميم متنوعة تستهدف مختلف الأعمار والفئات، واحتضن فعالياته فندق آرجان روتانا بدبي.