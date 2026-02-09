«دبي للموضة» يختتم فعاليات موسم خريف وشتاء 2026 – 2027

اختتم مصمم الأزياء الهندي الشهير، مانيش مالهوترا، فعاليات موسم خريف وشتاء 2026 – 2027 من أسبوع دبي للموضة بأجواء مميزة، من خلال مجموعته الساحرة بعنوان «INAYA: The India Story»، وخطفت الممثلة الهندية الشهيرة، كريتي سانون، الأنظار في هذا العرض الرائع، الذي أسدل الستار على فعاليات هذا الموسم، كاشفاً عن رؤية عصرية للأزياء الراقية المتجذرة في التراث، عنوانها الرومانسية والأناقة العصرية.

وقدمت مجموعة «INAYA: The India Story»، التي كانت ثمرة العمل الدؤوب لأشهر طويلة في مشاغل دار الأزياء الهندية، نظرة عميقة على التراث الهندي برؤية عالمية معاصرة وراقية، وكانت تصاميم هذه المجموعة مزيجاً من الأقمشة التقليدية الغنية بالإرث الثقافي الهندي العريق، ولغة التصميم العصرية، التي ترتكز على القطع الانسيابية والبسيطة، والأقمشة الغنية بأدق التفاصيل.

وتم استعراض الأزياء الرجالية والنسائية بتناغم تام، ففي مجموعة الأزياء الرجالية المخصصة للحفلات تحول الزي الهندي التقليدي للرجال والمعروف بـ«الشرواني» إلى رمز عصري للفخامة الراقية.

أما في الأزياء النسائية فكانت الشاعرية عنوان أزياء الساري الهندية التقليدية المصممة بإتقان عالٍ، وذلك من خلال الأقمشة الانسيابية والتصاميم المصنوعة من الأنسجة الرقيقة.

واكتمل هذا العرض مع مجموعة المجوهرات الرفيعة والراقية من توقيع مانيش مالهوترا، والتي تميزت بإتقانٍ هندسي عالٍ واستخدامها للأحجار الكريمة النادرة والتفاصيل البراقة.

استقطب أسبوع دبي للموضة، حدث الموضة الأبرز في المنطقة، ألمع المواهب المحلية ونخبة عالمية وإقليمية رائدة من المصممين ورواد القطاع ووسائل الإعلام العالمية.