«دبي للموضة».. تصاميم مبتكرة بالذكاء الاصطناعي

شهد اليوم الخامس من فعاليات أسبوع دبي للموضة، الذي اختتمت فعالياته، أول من أمس، مجموعة متنوعة من عروض الأزياء الإماراتية والفيتنامية والهندية والتصاميم المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، احتفاء بشتى أساليب الإبداع والابتكار، واستقطب الحدث نخبة عالمية وإقليمية رائدة من المصممين ورواد القطاع ووسائل الإعلام العالمية.

وكشفت علامة «Tryano» عن علامتها الجديدة «NRA»، إحدى أوائل العلامات في المنطقة في المنطقة لأزياء السهرة المبتكرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تحتفي بالتراث العربي العريق، من خلال تصاميمها العصرية محدودة الإصدار، وتميزت هذه المجموعة بألوانها الداكنة المستوحاة من الأحجار الكريمة وقصاتها المبتكرة وتصاميمها ذات الثنيات المحددة، لتجمع بامتياز بين سحر التصاميم النسائية الناعمة والدقة الهندسية البارزة. وتقدم علامة «NRA» مزيجاً فريداً من التقاليد والابتكار.

وقدمت المصممة الإماراتية شما مجان، صاحبة دار أزياء «Asjad»، مجموعتها بعنوان «Motion of Majesty» في ظهورها الأول في أسبوع دبي للموضة، حيث جسدت فخامة الأزياء المستوحاة من المنطقة والمتجذرة في التراث العربي العريق، وقد جمعت هذه المجموعة بين التفاصيل، التي تخرج عن المألوف والانسيابية في الحركة، والمستوحاة من المناظر الطبيعية والأشكال الهندسية، وعكست التطريزات اليدوية الفخمة والغنية بالتفاصيل والأقمشة الفاخرة التزام هذه العلامة بالحرفية العالية، والتصميم المتقن.

وكشفت المصممة الهندية كريشا باجاج صاحبة علامة «كريشا باجاج» عن مجموعتها لخريف وشتاء 2026 بعنوان «Tempered»، والتي تعبر عن القوة والتحول من خلال الدقة والتفاصيل الهيكلية البارزة والتصاميم الراقية، وتميزت هذه التصاميم بقطع الجلد الهندسية والدانتيل البارز والتفاصيل المعدنية الإضافية، التي قدمت توازناً لافتاً بين القوة والرقة في الوقت نفسه.

شاركت علامة «L’SCARLETT» الفيتنامية في أسبوع دبي للموضة للمرة الأولى، من خلال مجموعتها بعنوان «Reverie»، بما يُعد إنجازاً بارزاً في مسيرة نمو هذه العلامة ووصولها إلى الساحة العالمية، وجمعت هذه المجموعة المستوحاة من زهرة الخشخاش الحمراء الزاهية بين الرقة والقوة، من خلال تصاميمها المحددة والبارزة والتفاصيل الدقيقة المشغولة يدوياً، وعكست الحرفية اليدوية المتقنة والأقمشة الفاخرة جمالية هذه العلامة الراقية، حيث كانت مجموعة «Reverie» تجسيداً ساحراً للإحساس العميق والأزياء النسائية العصرية.