روائع الأزياء العالمية في رابع أيام «دبي للموضة»

شهدت فعاليات اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة، الذي اختتم أمس، مشاركة اثنتين من العلامات الدائمة في لجنة أسبوع دبي للموضة، إضافة إلى انضمام علامتين جديدتين إلى برنامج هذا الحدث العالمي البارز، إحداهما لمصمّمة قائمة في دبي، والأخرى علامة قائمة في فيتنام.

وواصلت الجهات العالمية المشاركة في برنامج الجهات الراغبة بالشراء التواصل مع نخبة من ألمع المواهب الناشئة والاطلاع على آخر صيحات الموضة في عالم الأزياء الراقية والخياطة والتصاميم المعاصرة، إذ استعرضت علامة «Lili Blanc»، التي تُعد من العلامات الدائمة في لجنة أسبوع دبي للموضة، مجموعتها الجديدة لخريف وشتاء 2026 بعنوان «Chapter 11»، وألقت الضوء على الأناقة التي تعكس الثقة من خلال التصاميم المعاصرة.

وكان هذا العرض تجسيداً للمرأة العصرية، مع تصاميم جمعت بين الدقة في الأشكال والمقاييس من جهة والانسيابية من جهة أخرى، احتفاءً بالاتزان والقوة والفخامة.

وكانت أقمشة هذه المجموعة المختارة بعناية وألوانها الرائعة وتصاميمها التي تجسّد هوية علامة «Lili Blanc» خير دليل على التزامها الراسخ بالتصميم المليء بالإحساس والحرفية العالية. وبالنسبة لعلامة «Dina Melwani»، فشاركت مالكتها، المصمّمة القائمة في دبي دينا ملواني، من خلال مجموعتها للأزياء الراقية لخريف وشتاء 2026 بعنوان «Sapphire».

واستوحت المصمّمة هذه المجموعة من الياقوت الوردي والأزرق، حيث ترصّعت تصاميمها الراقية بتطريزات الكريستال اليدوية التي انعكست قوة ونقاوة وتألقاً. وتجسد مجموعة «Sapphire»، الدقة العالية في الخياطة والقوة في الحضور.

وتعد دينا ملواني في طليعة مواهبها. كما شاركت علامات أخرى متنوعة، حيث قدّمت علامة الأزياء الفيتنامية الفاخرة «SORAMAME» مجموعتها لخريف وشتاء 2026 بعنوان «Between One Thought and the Next»، وذلك في أول ظهور لها في أسبوع دبي للموضة.

واستوحت هذه العلامة مجموعتها من سحر الطبيعة الخلّاب. واحتفت علامة «Lama Jouni»، بذكرى مرور 10 أعوام استثنائية على انطلاقها عبر تسليط الضوء على مسيرتها لعقد من التصاميم المميّزة والخياطة الأنيقة.